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日媒：日本政府擬表態挺英國加入CPTPP

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
據日媒報導，日本政府有意協助英國加入CPTPP。圖為英國多佛港。 圖／歐新社
據日媒報導，日本政府有意協助英國加入CPTPP。圖為英國多佛港。 圖／歐新社

日媒讀賣新聞獨家報導，對於有意加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的英國日本政府有意正是表態，協助英國加入。負責CPTPP事務的經濟再生擔當大臣西村康稔23日將與赴日訪問的英國國際貿易部長特拉斯（Liz Truss）會談，屆時將表達日方的意向。日方有意透過邀請脫歐的英國加入CPTPP，以重申自由貿易的重要性。

報導指出，英國脫歐後，展現向全世界開放的態度，對於可做為亞太地區立足點的CPTPP表達高度興趣，並設定明年能盡早加入CPTPP為目標。日本與英國達成雙邊自由貿易協定（FTA）談判，近期將簽字，雙邊關係將進一步深化。

報導指出，日本將在明年擔任CPTPP的主席，若能做為英國與其他會員國之間的橋梁，也有促使CPTPP的組織更加活化的考量在其中。

目前，CPTPP的11個會員國中有七國生效，馬來西亞、智利等四國雖然已簽署，但尚須國會批准等國內程序。其他國家方面，泰國雖然表達了加入的意願，但因國內政局陷入停擺，沒有取得進展。英國若加入，將成為創始會員國之外的第一個新成員。

英國 日本 脫歐 自由貿易

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