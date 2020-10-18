紐國總理選舉大勝 執政多數反成隱憂

選舉贏太多反而更需要與反對黨協商？紐西蘭總理阿爾登近日在紐西蘭大選中獲得壓倒性勝利，無須與小黨組成聯合內閣，不過因為紐國新冠疫情控制得當，因此反對黨也更積極攻擊阿爾登過去無法達成政府轉型、增加社會福利的政見，如果新總理沒有將這些問題處理好，政權反而會更快衰弱。

聯立制靠政黨協商

根據《英國廣播公司》與《商業內幕》報導，代表中左派工黨連任總理的阿爾登在這次選舉中獲得64席，這次紐西蘭自1993年以來首次有單一政黨可以組閣，最大反對黨國家黨僅獲得35席。2017年工黨還需要與綠黨、民粹政黨「紐西蘭優先」組成聯合內閣，這次大選無疑是民眾對阿爾登抗疫的高度肯定。

但因為阿爾登的決策模式還是比較偏向協商，她可能還是會繼續與綠黨合作，因此這也對政府的組成又多了點變數。另外，阿爾登並未向選民詳細說明她這個任期要達成什麼施政目標，且因為紐西蘭選制採取聯立制，如果沒有獲得足夠選票無法進入政府獲得席次，工黨也因此順利接收不少席次。

連任挑戰更大

因此這次大選，阿爾登並沒有外界想像的大勝，她在2017年上任時雖然承諾要對政府進行轉型，但後來失敗，紐西蘭在她任內兒童貧困與失親的問題反而更嚴重，而且面對紐西蘭境內的種族問題，她也沒有想像中的開明，在種族議題偏保守反而讓她獲得更多選票。

而因為紐西蘭本次新冠疫情中，政府的表現相對很好，雖然她因此獲得很多人支持，但在全球疫情尚未平息下，疫情處理對工黨政府來說仍是挑戰，她還將面對紐西蘭失業率上升、居住正義等問題，因為疫情不再是主要議題，支持者更期待她更促進社會正義。

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