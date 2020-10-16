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北韓新洲際飛彈估重100噸！專家質疑是「炫耀用模型」

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
北韓官媒釋出北韓勞動黨建黨75周年閱兵展出的全新洲際彈道飛彈近照，但韓美專家都對此款飛彈實戰程度表達懷疑。歐新社
北韓官媒釋出北韓勞動黨建黨75周年閱兵展出的全新洲際彈道飛彈近照，但韓美專家都對此款飛彈實戰程度表達懷疑。歐新社

北韓10日舉行勞動黨建黨75周年閱兵，展出體積龐大的全新洲際彈道飛彈（ICBM），一度被稱為「全球最大的道路機動液體燃料飛彈」，但南韓專家初步研判，這一款飛彈可能只是向外界炫耀武力用的「實體模型」。

韓聯社16日報導，南韓航空大學教授張泳根指出，新亮相的ICBM推測長約23公尺，直徑2.3至2.4公尺，二段式助推器使用液體燃料。從北韓使用11軸22輪移動發射車載運來看，這一款ICBM應比火星-15型（Hwasong-15）要重很多，發射重量可能上看100噸。

張泳根認為，新式ICBM裝上直立式發射架運輸載具（TEL）後運往發射地點的難度較高，更適合採用固定式的飛彈發射井。

張泳根表示，新型洲際導彈貌似為多彈頭導彈，但北韓是否已實現多彈頭洲際彈道導彈所需的彈頭母艙（PBV）的輕量化仍是未知數，從官媒報導沒有使用「火星-16型」名稱研判，這款新飛彈尚未達到分導式多彈頭技術（MIRV）水準。

朝鮮日報引述自由亞洲電台報導，美國智庫「國家利益中心」（CNI）朝鮮問題專家卡茲亞尼斯（Harry J. Kazianis）研判此款ICBM有攻擊全美的潛力，但注入燃料可能就需12至18小時，不是可立即派上用場的武器。同時，11軸22輪移動發射車速度緩慢，加上北韓境內路況不佳，讓他懷疑此款ICBM是否能正常投入戰鬥。

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