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中國警告勿庇護港人 加拿大批發言不當

德國之聲 / 德國之聲

根據多家加拿大媒體報導，中國駐加拿大大使叢培武周四(10月15日)在新聞發布會上說，中國強烈呼籲加拿大不要給予來自香港的「暴力罪犯」政治庇護。

他的發言是回應近期加拿大媒體報導，加拿大移民和難民委員會難民保護處上個月接納一對香港夫婦以難民身份申請政治庇護的消息。

他表示：「加拿大此舉是干預中國內政，並且會進一步鼓舞那些暴力罪犯。如果加拿大真正關心香港的穩定與繁榮，也在乎30萬名持有加拿大護照的香港人及在香港營運加拿大公司的健康與安全，加拿大應該支持中國政府打擊暴力犯罪。」

根據加拿大環球郵報報導，加拿大外長商鵬飛隨後發布聲明表示叢培武發言不當，他說：「我無法接受中國大使的言論。我已指示外交部聯系中國駐加拿大大使，並向他表明加拿大永遠會支持人權以及全球加拿大公民的權益。」

加中人權議題交鋒

加拿大廣播公司報導，叢培武在新聞發布會中還說，如果加拿大議會通過任何與維吾爾人相關的議案，中國政府將做出「強烈反應」。 叢培武也駁斥了國際社會所謂「種族滅絕」的指控，稱新疆的漢人與維吾爾人都和睦相處，強調中國的人權紀錄是史上最好的。

而就在同一天，一個由118個加拿大公民團體與跨黨派政治人物所組成的聯盟，也舉行了記者發布會，呼籲加拿大政府對中國在香港丶西藏與新疆侵犯人權的行為，采取更嚴厲的行動。

本周二 (10月13日)，加拿大總理特魯多在中國與加拿大建交50年之際，在一場新聞發布會上表示，加拿大不斷與盟友合作，確保中國脅迫外交的方式，及對兩名加拿大公民和世界其他國家公民的任意拘押不會被視為成功的策略。

特魯多也提到，中國在境內任意逮捕外國公民丶壓迫香港並把大量的少數民族穆斯林送進再教育贏都無助兩國的外交關系。

隔天叢培武開新聞發布會駁斥特魯多的言論，他說：「中國從未使用脅迫外交。兩名被中國逮捕的加拿大人已因被懷疑從事危害中國國家安全的活動遭起訴。」

路透社報導，15日的新聞發布會上，叢培武再次否認中國將兩名加拿大人作為人質，並呼籲加拿大釋放華為財務長孟晚舟。他強調，孟晚舟被逮捕與兩名關押於中國的加拿大人之案件無關，並指控加拿大在孟晚舟沒有違反加拿大法律的情形下，運用「脅迫外交」逮捕她。他呼籲加拿大立即釋放孟晚舟，說這樣才能讓中加關系重回正常軌道。

孟晚舟2018年底在加拿大溫哥華機場，因美國要求加拿大司法互助，遭加拿大警方逮捕。自此之後，她便開始在法庭中展開長達一年多的引渡官司。在孟晚舟被捕不久後，中國逮捕了前加拿大外交官康明凱 (Michael Korvig) 與加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）。

楊威廉/鄒宗翰 (路透社丶加拿大廣播公司)

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