吉爾吉斯斯坦總統辭職 「我不想朝自己的公民開槍」

熱恩別科夫（Sooronbai Jeenbekov）10月15日說，他希望通過自己的辭職來避免示威者與當局之間可能出現的流血沖突。據路透社報道，熱恩別科夫說，如果局勢惡化，當局將不得不使用武力，會出現流血傷亡，「我不想成為吉爾吉斯斯坦歷史上一個造成流血傷亡、朝自己的公民開槍的總統」。

誰將接任熱恩別科夫、執掌吉爾吉斯斯坦政壇，目前尚不清楚。根據該國憲法，該國議會議長伊薩耶夫（Kanatbek Isayev）應該接管總統權力。不過，一些反對派團體希望伊薩耶夫也辭職，讓前議員、民族主義者扎帕羅夫（Sadyr Japarov）掌權。扎帕羅夫此前曾入獄，他被支持者解救後上周被熱恩別科夫正式任命為總理。

自從該國10月4日的議會選舉以來，反對派持續走上街頭抗議，示威者沖擊政府大樓。壓力之下，該國當局不得不宣布這次選舉結果無效。

熱恩別科夫上周便表示計劃辭職，但沒有說明具體時間。本周初，他表示將持續執政到新的議會選舉。但是扎帕羅夫的支持者對此表示反對，繼續向熱恩別科夫施壓，要求他立刻辭職。

吉爾吉斯斯坦是俄羅斯的親密盟友。該國有俄羅斯的一個軍事基地，以及一個加拿大屬的大金礦。這個中亞國家也與中國接壤。莫斯科已經表示將確保吉爾吉斯斯坦的穩定，避免其陷入混亂。

俄羅斯方面表示，其外長拉夫羅夫已經與吉爾吉斯斯坦外長哈扎克巴耶夫（Ruslan Kazakbayev）通過電話，表示將協助這個中亞國家的「合法當局」維穩。這被外界解讀為俄羅斯對扎帕羅夫的支持。因為哈扎克巴耶夫是扎帕羅夫上任後新任命的。

除了吉爾吉斯斯坦，另外三個前蘇聯加盟國目前也面臨動蕩。在白俄羅斯，反對總統盧卡申科的抗議持續不斷。亞美尼亞和阿塞拜疆則在邊境地區展開炮火。

王凡/葉宣（路透社）

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】