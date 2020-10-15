願承擔風險捍衛夥伴！美國民調：多數民眾支持防衛台灣

戰略國際研究中心（CSIS）對美國公眾、意見領袖以及美國盟友夥伴進行了問卷調查。

台灣

調查顯示，美國民眾願承擔相當的風險來捍衛盟友夥伴，如果他們受到來自中國的的威脅。

按照從1-10的評分——10意味著承擔顯著風險，美國民眾願為捍衛韓國承擔的風險度是6.92，日本6.88，台灣6.69，澳洲6.38，南中國海未具名盟友或夥伴6.97。

美國意見領袖則願意承擔更大的風險來捍衛台灣（7.93）。其他國家的得分是日本8.86，澳洲8.71，韓國8.60，南中國海未具名盟友或夥伴7.12。

報告指出，對捍衛台灣的強大支持引人注意。按群體來看，人權團體最願意為捍衛台灣承擔顯著風險，顯示出對民主價值的重視。國會幕僚的強大支持則反映出新近跨黨派通過的法案，該法案強調台灣關系法的重要性，並呼籲在中國軍隊向蔡英文政府加大施壓之際，為台灣的防衛提供更多支持。

衝突有風險但不大可能發生

此外，美國民眾認為與中國爆發衝突存在風險，但應該不會發生。持此觀點的比例佔到六成。

中國是最大外國挑戰

過半數美國人視中國為最大的外國挑戰，該比例為54%。相形之下，認為俄羅斯是最大外國挑戰的僅佔22%。較多美國民眾（45%）認為，在國家安全憂慮上，與盟友夥伴合作是應對中國挑戰的最佳途徑。

華為5G

從受訪的美國意見領袖來看，大多數國家安全和經濟界專家支持禁止華為進入美國5G市場。

儘管大多數受訪意見領袖反對廣泛的脫鉤，但超過三分之二支持禁止華為進入美國市場。

此外，在對華經濟政策方面，69%的美國意見領袖認為，使用多邊協議與規則向中國施壓、以改變其經濟政策，是最佳方式。

人權

美國民眾支持推動中國人權。按從1-10的評分—10意味著「值得冒其它優先事務因此顯著受損的風險」，美國公眾給出的評分是6.79。其中對香港是6.9，對西藏和新疆是6.66，對中國異見人士的權利是6.73。

美國意見領袖也跨領域地認可推動中國人權的重要性。他們所給出的評分是7.04，其中香港7.40，西藏和新疆6.92，中國異見人士權利是6.79。

這項調查中美國民眾的部分，對1000名成人進行了網絡問卷，時間是7月31日-8月2日。對美國意見領袖則發放了2713份問卷，收回440份。這其中包括下列領域的專家：國家安全、經濟界、人權、公民社會、國會幕僚等。時間是8月4日-31日。

苗子（綜合報導）

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