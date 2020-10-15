快訊

史上最高運彩獎金！台中男押比分6萬 賠率275倍獨得1650萬

願承擔風險捍衛夥伴！美國民調：多數民眾支持防衛台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

願承擔風險捍衛夥伴！美國民調：多數民眾支持防衛台灣

德國之聲 / 德國之聲
台灣將開放含瘦肉精美豬進口，美台商會副會長馬珞丹表示，台灣已消除貿易談判的技術性障礙，她呼籲美國政府啟動協商雙邊貿易協定（BTA），展現對台美戰略夥伴關係的承諾。圖／本報資料照片
台灣將開放含瘦肉精美豬進口，美台商會副會長馬珞丹表示，台灣已消除貿易談判的技術性障礙，她呼籲美國政府啟動協商雙邊貿易協定（BTA），展現對台美戰略夥伴關係的承諾。圖／本報資料照片

戰略國際研究中心（CSIS）對美國公眾、意見領袖以及美國盟友夥伴進行了問卷調查。

台灣

調查顯示，美國民眾願承擔相當的風險來捍衛盟友夥伴，如果他們受到來自中國的的威脅。

按照從1-10的評分——10意味著承擔顯著風險，美國民眾願為捍衛韓國承擔的風險度是6.92，日本6.88，台灣6.69，澳洲6.38，南中國海未具名盟友或夥伴6.97。

美國意見領袖則願意承擔更大的風險來捍衛台灣（7.93）。其他國家的得分是日本8.86，澳洲8.71，韓國8.60，南中國海未具名盟友或夥伴7.12。

報告指出，對捍衛台灣的強大支持引人注意。按群體來看，人權團體最願意為捍衛台灣承擔顯著風險，顯示出對民主價值的重視。國會幕僚的強大支持則反映出新近跨黨派通過的法案，該法案強調台灣關系法的重要性，並呼籲在中國軍隊向蔡英文政府加大施壓之際，為台灣的防衛提供更多支持。

衝突有風險但不大可能發生

此外，美國民眾認為與中國爆發衝突存在風險，但應該不會發生。持此觀點的比例佔到六成。

中國是最大外國挑戰

過半數美國人視中國為最大的外國挑戰，該比例為54%。相形之下，認為俄羅斯是最大外國挑戰的僅佔22%。較多美國民眾（45%）認為，在國家安全憂慮上，與盟友夥伴合作是應對中國挑戰的最佳途徑。

華為5G

從受訪的美國意見領袖來看，大多數國家安全和經濟界專家支持禁止華為進入美國5G市場。

儘管大多數受訪意見領袖反對廣泛的脫鉤，但超過三分之二支持禁止華為進入美國市場。

此外，在對華經濟政策方面，69%的美國意見領袖認為，使用多邊協議與規則向中國施壓、以改變其經濟政策，是最佳方式。

人權

美國民眾支持推動中國人權。按從1-10的評分—10意味著「值得冒其它優先事務因此顯著受損的風險」，美國公眾給出的評分是6.79。其中對香港是6.9，對西藏和新疆是6.66，對中國異見人士的權利是6.73。

美國意見領袖也跨領域地認可推動中國人權的重要性。他們所給出的評分是7.04，其中香港7.40，西藏和新疆6.92，中國異見人士權利是6.79。

這項調查中美國民眾的部分，對1000名成人進行了網絡問卷，時間是7月31日-8月2日。對美國意見領袖則發放了2713份問卷，收回440份。這其中包括下列領域的專家：國家安全、經濟界、人權、公民社會、國會幕僚等。時間是8月4日-31日。

苗子（綜合報導）

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

台美關係 人權

相關新聞

彭博評比全球創新潛力 台灣高居第五

彭博資訊經濟學家在評估全球135個經濟體的創新潛力後，列舉出全球創新潛力排名，台灣位居第五，前四名依序為日本、美國、德國...

北韓改稱金正恩為「武力總司令」 南韓關注地位變化

南韓統一部今天表示，北韓媒體報導日前勞動黨建黨75週年閱兵典禮時，對領導人金正恩的稱謂改為「武力總司令」，南韓當局尚在觀...

吉爾吉斯斯坦總統辭職 「我不想朝自己的公民開槍」

熱恩別科夫（Sooronbai Jeenbekov）10月15日說，他希望通過自己的辭職來避免示威者與當局之間可能出現的流血沖突。據路透社報道，熱恩別科...

韓美防長討論戰時作戰指揮權移轉 取得大幅進展

韓美國防部長共同主持韓美安保會議（SCM），會後發表共同聲明表示，已就戰時作戰指揮權移轉所需條件取得大幅進展，但聲明中未...

願承擔風險捍衛夥伴！美國民調：多數民眾支持防衛台灣

戰略國際研究中心（CSIS）對美國公眾、意見領袖以及美國盟友夥伴進行了問卷調查...

台北贈10萬片口罩 布拉格市長：不會忘疫情危機的互助

布拉格市長賀瑞普訪台時獲台北市贈送口罩，這批醫療物資今天運抵布拉格，賀瑞普親自領取並表示謝意。他說，不會忘記在疫情危機的...

小習慣改變個人 也能阻止大堡礁消失

根據研究，澳洲大堡礁珊瑚群字1995年以來已經因氣候變遷消失了整整一半，科學家呼籲，要減緩大堡礁消失，個人也能努力貢獻，只要做到減塑生活、養成環保習慣、多關注環保相關的新聞科學研究、加入在地的環保推廣

示威者圍王室、總理府讓曼谷進入緊急狀態 泰國軍方還坐得住？

泰國數個月以來的改革王室民主示威，以及要求總理帕拉育下台行動本周達到新高點，此時的觀察點是，泰國軍方是否會出手？

吉爾吉斯總統宣布辭職 盼選舉紛爭能告一段落

吉爾吉斯總統秦貝科夫（Sooronbay Jeenbekov）15日宣布辭職，希望讓選舉以來的紛擾告一段落。

泰國反政府示威 20多人落網含至少3名抗議領袖

泰國警方今天根據最新頒布的全面緊急命令逮捕20多人，民主運動人士表示，當中包括至少3名反政府抗議領袖

泰國學運群像：民主幕後...抗爭關鍵的「廁所大師」

「現在大環境不一樣了，是時候重新起身對抗！」10月15日清晨3點，泰國政府派出了軍隊與鎮暴警察，並在4點宣布曼谷進入「緊急狀態」。這也是數月以來，泰國學運抗爭的新一波緊張高峰。而當泰國當局試圖以各種方法干擾集會，甚至刁難抗爭現場流動廁所的調度時，在幕後四處為示威者籌措準備臨時廁所的「廁所大師」Pakorn Pornchewangkurn，可不會讓獨裁稱心如意...

華航機組員高空目擊黑衣人咻飛過超車 會配合美國調查

根據美國聯邦航空管理局，中華航空機組人員14日通報，在洛杉磯國際機場附近6000英尺高度（約1828公尺）遇到噴射背包客...

熱門新聞

驚！華航飛洛杉磯航班驚見噴射背包客空中徘徊

芬蘭女總理穿深V低胸套裝登上雜誌 國民「低俗VS優雅」吵翻天

反政府抗議升級！泰國宣布曼谷即刻進入緊急狀態

豪奢泰王 人民還能忍多久

夫假借出差跑去跟小三結婚 正宮殺到會場怒吼「他是我老公」

華航機組員高空目擊黑衣人咻飛過超車 會配合美國調查

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。