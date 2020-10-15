小習慣改變個人 也能阻止大堡礁消失

根據研究，澳洲大堡礁珊瑚群字1995年以來已經因氣候變遷消失了整整一半，科學家呼籲，要減緩大堡礁消失，個人也能努力貢獻，只要做到減塑生活、養成環保習慣、多關注環保相關的新聞科學研究、加入在地的環保推廣社團，與了解氣候變遷不只是科學問題，甚至會造成更大規模的貧富不均、難民等人權議題。

BBC報導，一項由昆士蘭珊瑚研究中心進行的調查，發現澳洲大堡礁群自1995年以來，由於全球暖化導致海水溫度上升，讓大堡礁的珊瑚已經消失了一半以上，且在2016和2017年，連續兩年都發生大規模的珊瑚白化。

這項研究結果發表在《皇家學會學報》，文中呼籲阻止暖化「十分迫切，沒有任何時間可以浪費」，並且呼籲阻止氣候暖化，可以從個人的生活習慣中養成，從小細節做到大改變。

《Yahoo Finance》報導，科學團隊提出5項具體對策，讓一般人都可以遵行，為阻止大堡礁消失盡一份心力。第一項為「減塑生活」，如減少吃肉，減少塑膠用品（如塑膠袋、餐具等），考慮在家換裝省電燈泡或者太陽能發電；第二為「與親友一同進行環保生活」，這是根據社會科學家長期的共識，認為在同儕壓力下，會使人更有動力和執行力，尤其在推行環保生活上，有朋友或親人一起互相督促，效果會更好。

第三為「養成閱讀習慣」，隨時更新關注和環保、氣候變遷相關的新聞和研究；第四為「加入在地的環保社團」，甚至可以加入遊說組織，影響當地政府的決策，如對加裝太陽能板提供補助、禁止超市免費提供塑膠袋等。

最後一項為「理解氣候變遷帶來的影響」，因為氣候變遷並不單止是科學或者環境問題，一旦持續暖化，將會進一步影響到健康和經濟，例如出現越來越多氣候難民，而這些難民都有可能成為國際人權的難題。

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