快訊

鎮壓的最後邊緣！泰國強令「曼谷緊急狀態」 學運領袖大抓捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／泰王車隊遭示威群眾嗆聲 皇后打招呼面露不安

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
泰王瓦吉拉隆功和蘇迪薩皇后的車隊，14日下午遭抗議群眾圍堵。皇后蘇迪薩雖然試著對群眾打招呼，但仍面露不安。路透
泰王瓦吉拉隆功和蘇迪薩皇后的車隊，14日下午遭抗議群眾圍堵。皇后蘇迪薩雖然試著對群眾打招呼，但仍面露不安。路透

泰王瓦希拉隆功（Kah Mahal Vajiralongkorn）從德國返國後繼續跑行程，14日下午在曼谷大皇宮參加完先王逝世四周年紀念活動，車隊要離開時遭到抗議群眾圍堵，示威者向國王高舉三指手勢表達改革皇室訴求。

影片可見，泰王瓦吉拉隆功和皇后蘇迪薩乘坐一輛象牙白的勞斯萊斯轎車，兩側則有示威者高呼「釋放我們的朋友」，並對車舉出三指手勢，該靈感來自於知名小說「飢餓遊戲」，作為被壓迫公民蔑視威權統治階級的象徵。

車隊經過時，泰國警方也組成人牆隔開示威者；皇后蘇迪薩雖然試著對群眾打招呼，但仍面露不安，幸好抗議過程仍算平和。

不過在皇家車隊到達前，曼谷民主紀念碑附近已爆發嚴重衝突，身穿黃色衣服的保皇黨人士與反政府示威者互嗆，迫使警方部署超過15000名員警架設路障，以隔開兩方人馬。

到了14日晚間，泰國警方強勢驅離包圍總理府的數萬民眾並逮捕2名示威領袖，當局於15日上午宣布曼谷戒嚴，禁止5人或5人以上聚會，也不准公開散布可能有害國安的新聞或網路訊息。

泰王瓦希拉隆功（Kah Mahal Vajiralongkorn）從德國返國後繼續跑行程，14日下午在曼谷大皇宮參加完先王逝世四周年紀念活動，車隊要離開時遭到抗議群眾圍堵，示威者向國王高舉三指手勢表達改革皇室訴求。歐新社
泰王瓦希拉隆功（Kah Mahal Vajiralongkorn）從德國返國後繼續跑行程，14日下午在曼谷大皇宮參加完先王逝世四周年紀念活動，車隊要離開時遭到抗議群眾圍堵，示威者向國王高舉三指手勢表達改革皇室訴求。歐新社

曼谷 泰國 泰王

延伸閱讀

曼谷戒嚴禁止5人以上集會 泰銖立貶

泰國禁5人以上集會 2反政府示威領袖被捕

豪奢泰王 人民還能忍多久

泰王室改革示威 與保皇派衝突

相關新聞

華航機組員高空目擊黑衣人咻飛過超車 會配合美國調查

根據美國聯邦航空管理局，中華航空機組人員14日通報，在洛杉磯國際機場附近6000英尺高度（約1828公尺）遇到噴射背包客...

影／泰王車隊遭示威群眾嗆聲 皇后打招呼面露不安

泰王瓦希拉隆功（Kah Mahal Vajiralongkorn）從德國返國後繼續跑行程，14日下午在曼谷大皇宮參加完先...

鎮壓的最後邊緣：泰國強令「曼谷緊急狀態」，學運領袖大抓捕

「你們已經觸犯國家安全了！」泰國2020的街頭學運抗爭，15日清晨進入了最新一波的緊張對立。反對王權擴張侵犯自由憲法，並譴責軍人首相帕拉育挾王室以專政的青年示威者，14日晚間再度走上曼谷街頭，過程中他們不僅朝王室車隊大喊示威口號並高舉「抗爭三指」，超過1萬名示威者更連夜包圍首相官邸，並再度提出「帕拉育立刻下台」的集體訴求。但面對高速累積的民怨與反對力量，以強硬聞名的首相帕拉育卻在15日清晨3點派出了軍隊與鎮暴警察，並在4點宣布曼谷市區已頒布「『嚴重』的緊急狀態」，全面禁止5人以上的集會遊行。

金神盾或銀神盾？日本「陸基神盾」的千億國防僵局

面對北韓的導彈威脅、中國海軍的強化，日本認為不但需要陸基神盾鞏固後方防禦，而且需要更先進的版本來因應新一代的威脅。但陸基神盾案爭議已久，尋找替代方案卻似乎陷入僵局。

驚！華航飛洛杉磯航班驚見噴射背包客空中徘徊

根據美國聯邦航空管理局，中華航空機組人員14日通報，在洛杉磯國際機場附近6000英尺高度（約1828公尺）遇到噴射背包客。

蘇格蘭獨立公投呼聲再起 58%贊成脫英創新高

根據英國市調組織易普索莫里（Ipsos Mori）今天公布的民調，有58%受訪者支持蘇格蘭脫離英國獨立，創下歷史新高

曼谷戒嚴禁止5人以上集會 泰銖立貶

在泰國警方驅散包圍總理府的數萬民眾並逮捕帶頭者後，當局周四上午宣布曼谷戒嚴。

俄國疫情加劇！學生進小學教課取代染疫風險較高老師

俄羅斯新冠肺炎疫情不斷加劇，莫斯科市計畫透過大學生取代小學裡面較年老以及染疫風險較高的老師進行教學。

泰國禁5人以上集會 2反政府示威領袖被捕

泰國政府為遏止曼谷街頭抗議，今天清晨下達緊急命令，禁止5人以上群眾聚集及發布可能傷害國家安全的新聞或網路訊息。2名反政府...

日本擴大補助「撤離中國」至東協設廠 促供應鏈多元化

日本首相菅義偉下周進行上任後的首次外訪，預計在訪問越南時會宣布，擴大補助以鼓勵日商前進東南亞設廠，要讓過度仰賴中國的供應...

反政府抗議升級！泰國宣布曼谷即刻進入緊急狀態

彭博資訊報導，泰國於稍早宣布曼谷進入緊急狀態。此前，上萬名反政府抗議人士包圍總理辦公室，要求更多的民主和減少專制權力。

美軍證實：飛彈驅逐艦貝瑞號通過台灣海峽

美國海軍太平洋艦隊今天發布消息，證實飛彈驅逐艦貝瑞號（USSBarry，DDG 52）14日航行經過台灣海峽

熱門新聞

驚！華航飛洛杉磯航班驚見噴射背包客空中徘徊

拜登贏定了？分析師：近百年靈驗指標站在川普這邊

陸欲不費力氣拿台灣 波頓：川普連任對美傷害恐更大

罕見！美軍航母出航突掉頭返回 分析：南海又將「熱鬧」

包養女炫富、分享釣乾爹密技 網認：不是人人都能幹的活

反政府抗議升級！泰國宣布曼谷即刻進入緊急狀態

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。