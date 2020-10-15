影／泰王車隊遭示威群眾嗆聲 皇后打招呼面露不安

泰王瓦希拉隆功（Kah Mahal Vajiralongkorn）從德國返國後繼續跑行程，14日下午在曼谷大皇宮參加完先王逝世四周年紀念活動，車隊要離開時遭到抗議群眾圍堵，示威者向國王高舉三指手勢表達改革皇室訴求。

影片可見，泰王瓦吉拉隆功和皇后蘇迪薩乘坐一輛象牙白的勞斯萊斯轎車，兩側則有示威者高呼「釋放我們的朋友」，並對車舉出三指手勢，該靈感來自於知名小說「飢餓遊戲」，作為被壓迫公民蔑視威權統治階級的象徵。

車隊經過時，泰國警方也組成人牆隔開示威者；皇后蘇迪薩雖然試著對群眾打招呼，但仍面露不安，幸好抗議過程仍算平和。

不過在皇家車隊到達前，曼谷民主紀念碑附近已爆發嚴重衝突，身穿黃色衣服的保皇黨人士與反政府示威者互嗆，迫使警方部署超過15000名員警架設路障，以隔開兩方人馬。