龐培歐任命特別協調員 促進中共與達賴喇嘛對話

美國國務卿龐培歐14日宣布，任命國務院民主人權事務助卿戴斯卓（Robert Destro）兼任西藏事務特別協調員，促進中國大陸與西藏精神領袖達賴喇嘛或其代表之間的對話，美國持續關切藏族地區遭到的鎮壓和人權問題。

另外，龐培歐表示，他上周致函給美國大專院校和義務教育（K-12）系統的校長，警告中共如何利用孔子學院和孔子教室，實施傳播及扼殺學術自由。

國務院13日也公布新政策，要求接受包括中國大陸在內的外國政府資金挹注的美國智庫，主動公開相關訊息。

龐培歐說，戴斯卓除了要促進中共和達賴喇嘛之間的對話，還要保護藏人獨特宗教、文化和語言，敦促西藏地區人權得到尊重。

龐培歐表示，根據2002年「西藏政策法」（Tibetan Policy Act of 2002）規定，美國國務卿在與國會協商後，任命這名特別協調員，推動中共與西藏之間的對話；民主黨籍聯邦眾議員麥考文（Jim McGovern）和共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）等朝野議員去年聯名致函龐培歐，要求國務院盡速落實該法。

中共對新疆打造「再教育營」集中拘留管理新疆人民，傳出相同的辦法也被運用在西藏；龐培歐說，中國大陸侵犯自身人民的基本人權，這就是中國共產黨的歷史，因此美國總統川普指示國務院盡可能維護這些人民的自由與尊嚴。

龐培歐說，無論是西藏、新疆、內蒙古或香港，美國要求中共和其他世界一樣，維護每個人的基本自由與尊嚴；美方會竭盡所能，建立一個遍布世界的聯盟，致力讓中共為侵犯基本自由的行為付出代價。