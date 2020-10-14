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泰護士趴地紀念蒲美蓬逝世四周年 國王出席活動引爆示威

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
當皇家車隊經過時，示威者的怒火衝破臨界點。他們向警衛隊潑灑藍色油漆，大喊「釋放我們的朋友！」過程中有21名示威者被捕。美聯社
當皇家車隊經過時，示威者的怒火衝破臨界點。他們向警衛隊潑灑藍色油漆，大喊「釋放我們的朋友！」過程中有21名示威者被捕。美聯社

泰國先王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）13日逝世四周年，泰國國民紛紛發起紀念活動，向已故國王致敬，更有數十名醫護人員朝蒲美蓬畫像跪地膜拜。顯示在現任國王不得民心的情況下，仍有不少人緬懷先王。

位於泰國曼谷的西里拉吉醫院內，數十名護士及醫護人員朝投影出的蒲美蓬照片跪地膜拜。時逢蒲美蓬逝世四周年，成千上萬的保皇主義者聚集在一起，向已故國王的照片致敬，並穿著象徵泰王的黃色表示敬意。

另一方面，泰國國王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）也於13日出席紀念活動，卻引發警民嚴重衝突。

現年68歲的泰王與42歲的蘇迪薩皇后（Queen Suditha）周末從德國返國，當車隊經過時，等待已久的示威民眾紛紛舉起三指的反政府手勢，並向警衛隊潑灑藍色油漆，大喊「釋放我們的朋友！」過程中有21名示威者被捕。政府發言人阿努查（Anucha Burapachai）表示：「抗議者今天並未遵守法律，因此警察必須採取行動。」

泰國一系列反政府示威對政治體制構成了多年來最大的挑戰。外號「企鵝」的學生領袖帕里特（Parit "Penguin" Chirawat）在推特上表示：「這是封建制度的醜陋，一個人可以為所欲為，而大多數人必須無條件接受。」

抗議者表示他們不是在尋求廢除君主制，而是要減少憲法賦予國王的權力，並希望罷免總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）。

目前皇宮未對抗議活動及對皇室改革的要求做出回應。67歲的保皇派人士納隆薩克（Narongsak Poomsisa-ard）指出：「示威者可能被灌輸君主專制對國家沒有任何價值。但我想提醒他們，我們的國家之所以延續到現今，正是因為這項制度。」

泰國曼谷的西里拉吉醫院內，數十名護士及醫護人員朝投影出的蒲美蓬照片跪地膜拜，紀念先王逝世四周年。歐新社
泰國曼谷的西里拉吉醫院內，數十名護士及醫護人員朝投影出的蒲美蓬照片跪地膜拜，紀念先王逝世四周年。歐新社
泰國國王瓦吉拉隆功與現年42歲的蘇迪薩皇后13日於曼谷出席先王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）逝世四周年的紀念活動。美聯社
泰國國王瓦吉拉隆功與現年42歲的蘇迪薩皇后13日於曼谷出席先王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）逝世四周年的紀念活動。美聯社

泰國 蒲美蓬 泰王

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