泰護士趴地紀念蒲美蓬逝世四周年 國王出席活動引爆示威

泰國先王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）13日逝世四周年，泰國國民紛紛發起紀念活動，向已故國王致敬，更有數十名醫護人員朝蒲美蓬畫像跪地膜拜。顯示在現任國王不得民心的情況下，仍有不少人緬懷先王。

位於泰國曼谷的西里拉吉醫院內，數十名護士及醫護人員朝投影出的蒲美蓬照片跪地膜拜。時逢蒲美蓬逝世四周年，成千上萬的保皇主義者聚集在一起，向已故國王的照片致敬，並穿著象徵泰王的黃色表示敬意。

另一方面，泰國國王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）也於13日出席紀念活動，卻引發警民嚴重衝突。

現年68歲的泰王與42歲的蘇迪薩皇后（Queen Suditha）周末從德國返國，當車隊經過時，等待已久的示威民眾紛紛舉起三指的反政府手勢，並向警衛隊潑灑藍色油漆，大喊「釋放我們的朋友！」過程中有21名示威者被捕。政府發言人阿努查（Anucha Burapachai）表示：「抗議者今天並未遵守法律，因此警察必須採取行動。」

泰國一系列反政府示威對政治體制構成了多年來最大的挑戰。外號「企鵝」的學生領袖帕里特（Parit "Penguin" Chirawat）在推特上表示：「這是封建制度的醜陋，一個人可以為所欲為，而大多數人必須無條件接受。」

抗議者表示他們不是在尋求廢除君主制，而是要減少憲法賦予國王的權力，並希望罷免總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）。