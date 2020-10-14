印拍攝異教婚姻廣告 引保守派反彈
印度因為一部以不同宗教背景通婚的珠寶廣告，引發保守派人士抗議反彈。印度知名珠寶品牌Tanishq日前推出一則廣告，一名穆斯林婦女為信奉印度教的媳婦舉辦嬰兒禮，印度教與穆斯林共同出現，引發雙方保守派人士抗議不滿，並呼籲抵制該品牌，但也有民眾表示這有違宗教寬容的原則，在推特上形成罵戰。
BBC報導，反對該廣告的印度教保守派支持者認為，這則珠寶廣告是在提倡「愛聖戰」，而這正是印度教激進團體指責穆斯林男子與印度教女性結婚的術語。
對此，人權團體認為，宗教寬容在印度實行一向很困難，這起風波更讓宗教自由寬容的權利受到威脅。在印度，印度教與穆斯林之間的婚姻一直受到激進保守派的譴責，也有許多保守派的社交帳號呼籲抵制該珠寶品牌，甚至吵上推特趨勢，也有支持者加入罵戰。
CNN報導，這則43秒的廣告在其Youtube頻道的說明欄寫道，廣告中的印度媳婦嫁入一個愛她如自己孩子的穆斯林家庭，而穆斯林婆婆秉持著愛，包容彼此的宗教和傳統文化，一同慶祝美好的事物，也是呼應珠寶系列「Ekatvam（印度語的統一）」，然而這樣的善意並沒有被保守派人士接受。
承受不了抨擊言論，該品牌還是刪除了廣告，也發表聲明表示，該廣告只是為了推行多元和包容，但由於引起嚴重的分歧和爭吵，並不符合廣告立意。國會議員塔羅爾在推特表示支持這則廣告，讚賞這則廣告凸顯印度與穆斯林之間的團結，也譴責反對者，「如果這則廣告讓你們這麼反感，為何不抵制象徵印度教與穆斯林團結的最高象徵，也就是印度本身呢？」
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