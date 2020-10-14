日本非正式員工集會 抗議同工不同酬

非正式員工在東京最高法院前集會，抗議與正職同工不同酬！日本東京最高法院13日駁回提供非正式員工獎金和退休金，推翻先前高等法院判決大阪醫學院應支付一名女性前非正式員工約109萬日圓（約新台幣29.8萬元），引起非正式員工不滿，在東京最高法院前集會抗議。

根據《共同社》報導，日本東京最高法院13日駁回提供非正式員工獎金和退休金，表示兩個受密切關注的薪酬差距案中，非正式雇員與正職員工的不同待遇並非不合理，推翻先前高等法院的判決，該判決判大阪醫學院應支付一名女性前非正式員工約109萬日圓（約新台幣29.8萬元），其中大部分是未付的獎金。

此外，日本最高法院還推翻一項類似的判決，該判決認為東京地鐵公司的子公司Metro Commerce需發放部分退休金給與該公司簽訂定期合同的前非正式員工。根據日本政府八月份的最新數據，這一判決令人數不斷增長的日本非正式員工非常失望，目前非正式員工數已增至2,000萬，僱員總數則為5,600萬。

東京最高法院的判決結果引起非正式員工的不滿，在法院前舉行集會抗議。兩薪酬差距案都是由大法官宮崎主持的五名大法官組成的小組，透過協商的方式，所作出判決。他表示，不給從事輕鬆職務、不需輪班的時薪工人任何獎金，並不構成法律禁止的不合理差距。

根據《每日新聞》報導，日本政府已制定非正職與正職同工同酬的政策，但批評人士說，目前尚不清楚它在何種程度上阻止非正式和正式員工的不同待遇。

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