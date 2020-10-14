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30年來首次見面會談 以、黎商討海域爭議

台灣醒報 / 記者郭淑鳳╱台北報導
30年來首次！以色列和黎巴嫩14日進行非軍事會談，商討雙方海域邊界爭議。圖為以色列海域天然氣田工作站。（Photo by 網路截圖）
30年來首次！以色列和黎巴嫩14日進行非軍事會談，商討雙方海域邊界爭議。圖為以色列海域天然氣田工作站。（Photo by 網路截圖）

30年來首次！以色列黎巴嫩14日進行非軍事會談，商討雙方海域邊界爭議。這是兩國海域於2011年發生爭議、各說各話後，首次見面會談。拖延了近10年的爭端使兩國對海洋資源的開發落後他國，每年造成的損失高達數十億美金。

三方各有盤算

根據《半島電視台》報導，黎巴嫩拒絕正式承認以色列，兩國還屬於敵對狀態。這次會談各有不同盤算：川普政府希望藉此拉抬川普選情；黎巴嫩領導人由於貝魯特大爆炸和經濟困境，受到國內外極大改革壓力；以色列想確定經濟海域範圍。

2011年，以色列通過與塞浦路斯的海上邊界協定，該協定以黎巴嫩和塞浦路斯於2007年同意的海上邊界作為參考點，但黎巴嫩議會表示他們從未批准。後來，黎巴嫩向聯合國澄清，宣稱他們的海上邊界在以色列認定的2007年邊界以南，多了860平方公里的範圍。以色列不同意，兩國的海域爭端就此產生。

針對經濟 無關政治

根據《耶路撒冷郵報》報導，以色列能源部高級官員透露，這次對話與以色列和阿聯酋的對話不同，「我們有明確的目標來解決分歧，為我們的經濟水域劃定界限。這個目標非常有限和明確。」能源部長尤瓦爾•斯坦尼茨表示，談判只會涉及兩國的經濟水域，「不是在爭取和平與正常化。」

消息來源指出，多年來這項爭端讓兩國延誤開發天然氣田，每年造成的損失可能高達美金數十億。由於以色列在自己海域已經開發出2個天然氣田，解決爭議對黎巴嫩的經濟利益更大。

此次會談將由美國駐阿爾及利亞大使德斯羅契爾扮演中介者，以色列派出能源部司長烏迪•阿迪里領軍，黎巴嫩則是外交部官員哈迪•哈申姆，他們將在黎巴嫩納庫拉聯合國駐黎部隊(INIFIL)總部的帳棚內會談。

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以色列 黎巴嫩

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