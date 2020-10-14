罕見！美軍航母出航突掉頭返回 分析：南海又將「熱鬧」

中美關係緊張之際，8日從南海經由麻六甲海峽進入東印度洋的美國海軍「雷根」號航母，在被曝12日突然掉頭回到南海，出現這樣的情況並不尋常。有分析指出，稍有平靜的南海可能又將「熱鬧」起來。「雷根」號7日曾在南海展開「大規模傷亡演習」，被猜測為開戰進行準備。

環球網報導，據「南海戰略態勢感知」計畫平台13日發布的消息，美國海軍雷根號航母打擊群突然掉頭回到南海，不過美國海軍方面並未說明雷根號返回南海的意圖。美國太平洋艦隊發布的最新消息還是11日雷根號航母在印度洋上開展艦載機起降訓練的相關報導。

據報導，近期美國海軍雷根號航母及其他軍艦南海頻繁活動，還開展了應對艦上出現大規模傷亡情況的演習。美國太平洋艦隊9日發布消息稱，7日，美國海軍的雷根號航母在南海開展了「大規模傷亡演習」，在太平洋艦隊公布的畫面中，可以看到雷根號航母的飛行甲板上擺著多具救援器具，扮演「病人」的航母艦員躺在擔架上，其他艦員為這些「病人」提供轉移和救助。

6日當天，美國海軍的「米利諾基特」號遠征快速運輸艦現身南海，與汶萊海軍的「達魯塔克瓦」號巡邏艦開展聯合演練。7日，美國海軍的阿利伯克級導彈驅逐艦「麥凱恩」號出現在南海，並組織艦員進行重機槍武器操作訓練。

報導稱，中國國務委員兼外長王毅曾在出席第十屆東亞峰會外長會時表示，僅上半年，美國就派出近3000架次軍機、60餘艘次軍艦，包括多批次轟炸機和雙航母編隊，不斷在南海炫耀武力，強化軍事部署，甚至在與其毫不相干的爭議海域橫衝直撞，肆意推高地區衝突風險，正在成為南海軍事化的最大推手。

報導指出，對於美軍近期在中國周邊活動頻繁等情況，中國國防部新聞發言人吳謙大校在例行記者會上回應稱，「近期，美方加大對華挑釁施壓力度，對此我們的態度清晰明確：一是反對，二是不怕。」他表示，美方一些政客在大選前為了一己私利，極力破壞中美兩國兩軍關係，甚至妄圖製造意外事件和軍事衝突，這種行徑置是極不得人心的。他強調，「中國軍隊將堅定捍衛國家主權、安全、發展利益，堅定維護世界和地區和平穩定。我們奉勸美方一些政客認清現實，保持理性，停止挑釁，推動兩國兩軍關係回到正確的軌道。」