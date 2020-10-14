NASA新版探月公約 美英日等8國簽署阿提米絲協議

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天宣布，已有8國簽署「阿提米絲協議」（Artemis Accords），這是概述未來探月原則的國際性協議。

NASA「阿提米絲計畫」目標是在2024年前把人類重新送上月球，澳洲、加拿大、義大利、日本、盧森堡、阿拉伯聯合大公國、英國和美國8國今天簽署「阿提米絲協議」，為參與計畫鋪路。

NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）表示：「阿提米絲將是史上最廣泛且最多元的國際太空探索計畫，而阿提米絲協議則是工具，可供建立這個獨特的全球性聯盟。」

「今天的簽署，讓我們得以團結夥伴探索月球，並建立重要的原則，創造安全、和平、繁榮的太空未來，讓全人類共享。」

阿提米絲計畫雖由NASA主導，但NASA也強調國際合作在月球建立永續存在的必要性；NASA認為，這是人類最終登陸火星前的關鍵。

舉例來說，NASA希望挖掘月球南極的冰來供應飲水，並分解水分子，來供給火箭後續燃料。NASA還計劃建立繞月太空站「門戶」（Gateway）。

NASA表示，阿提米絲協議列出10項原則，強化並落實1967年的「外太空條約」（Outer Space Treaty），簽署國承諾透明進行和平探索、製造每個成員國都能操作的硬體系統、登錄送上太空的物體等。

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）昨天才表示莫斯科不可能參與「門戶」太空站計畫，暗示長達20年的國際太空站（ISS）式密切合作可能畫下句點。

阿提米絲協議也排除日漸崛起為美國太空對手的中國。