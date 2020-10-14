中西方聯合國互懟 南北對抗持續固化

西方39國10月6日在聯合國發表聯合聲明，對新疆人權和香港事態發展嚴重關切。如此多國家連署聲明，出乎北京意料。同時，中國也聯手盟友及發展中國家反制西方，5日率俄羅斯、敘利亞、北韓、委內瑞拉和古巴等26國發表聯合聲明，指責美歐單邊強制措施與制裁侵犯人權。古巴並代表45個國家聲明，支持中國在新疆「反恐和去極端化措施」。巴基斯坦也在聯合國宣讀55國簽署的聲明，譴責任何以香港局勢為藉口干涉中國內政的行為。西方和中國對嗆，凸顯東西方模式與南北對抗格局持續和固化。

這種意識形態和價值觀的新一輪對抗，基於幾個結構性原因：一、很難否認，中國政治和人權狀況空前倒退與惡化，北京的「戰狼外交」及應對新冠疫情不當，導致西方國家朝野對中國及習近平主席的負面印象加深。

美國丕優研究中心(Pew Center)最新民調揭示，最近一年，很多先進經濟體系國家民眾對中國負面評價大幅飆升。14個國家的民調顯示，大多數民眾對中國有負面評價。澳洲、英國、德國、荷蘭、瑞典、美國、南韓、西班牙和加拿大，對中國負面評價創下丕優就這項議題調查以來的最高點。中共侵犯人權，是愈來愈多西方國家譴責的重要因素。

其次，中國外交言論更趨對抗與主動，頻繁利用其境內禁用的推特等社交媒體發言，讓西方國家感到不適或不齒。另外，中國應對新冠疫情的方式也帶來負面看法。丕優調查14國中，指中國搞砸疫情的中位數是61%，比起很多國家民對自己國家的評價要差。中國隱瞞疫情搞砸也拖累外國人對習近平的信心。

對六個國家領袖領導抗疫的信心調查，梅克爾居首，信心指數達76%，馬克宏有64%、強生以48%排名第三；普亭獲得23%、習近平19%，川普以16%排名墊底。習近平給人的信心很低，但仍較川普好一些，川普政府和其支持者自然無法接受。

二、美國針對中國展開貿易戰和意識形態新冷戰，加深歐美國家對中國威脅的警惕。譬如貿易戰很大程度上增加美國人對中國持負面看法的比例。在美國對中國攻勢影響下，各國媒體對中國的報導日趨負面。

美中關係跌至40年來最低點，兩國互關閉領事館、互相制裁對方官員，並就知識產權盜竊、疫情、香港國安法、新疆人權、南海領土紛爭、台灣等問題互相攻訐，致使美國及盟友對中國負面看法日增。丕優調查顯示，自川普擔任總統以來，美國人對中國惡感上升了20%；美國人對中國持負面看法的人占73%，是15年來最高峰。川普政府不斷宣稱，中國是美國和世界的最大威脅。

三、東西方國家制度和意識形態差異，南北半球發展持續不均衡，美國在國際事務和組織退群與單邊行為，美歐分歧和內部問題，讓北京得以聯手非西方國家反制美歐的譴責，形成東西兩大陣營新一波對抗。

針對西方聲討，中國駐聯合國大使張軍指責歐美國家「濫用聯合國平台，將人權問題政治化，挑起政治對抗，堅持挑起對立」。他抨擊美國，「指責中國不能掩蓋你們糟糕的人權紀錄」，美國有20多萬人死於新冠肺炎，種族歧視和警察暴力充斥，是「世界上最好戰國家」。

這些抨擊西方看來只是掩蓋北京醜行的伎倆，但對發展中國家卻可揭示西方雙重標準。古巴代表45國發言即稱，反對將人權問題政治化、反對雙重標準。當然，北京背後須提供多少金錢援助「答謝」這些國家，也很有爭議。

中西方在聯合國針鋒相對，揭示一種趨勢：中共的惡行、美國抗中攻勢和西方覺醒，特別是新冠疫情改變西方對中國態度。而中國在聯合國及第三世界用投資、經濟援助拉攏，或脅迫外國附和北京，讓中國得以聯手多國家與美歐對嗆，構成新一輪「南北對抗」。

這種現象也凸顯中共當局作為，在西方民眾心目中形象坍塌已難挽回，但美國形象在川普主政下，影響力也衰退；美歐在經濟與產業鏈上對中國依賴度降低，使西方對中國更有籌碼強硬。美國領導的抗中戰役，強力圍堵中國，打破過去國際關係格局和行事路徑，迫使中國在對外言論和行動上更具進攻性，缺乏妥協，從而使美歐中關係惡化螺旋上升。

全球傳統的結構性矛盾，如南北半球發展不平衡，在新格局與危機下持續加深，都強化了東西方的對弈和緊張。