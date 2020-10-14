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杜絕中國勢力 美要求智庫揭露資金來源

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 周二(10月14日)，美國國務卿龐培歐要求華府智庫揭露有無收受外國資金。

龐培歐在聲明中警告，中國和俄羅斯贊助一些對美國政策有深遠影響的智庫，並提醒有意與國務院合作的華府智庫應該在網站上顯著位置揭露收受外國資金的信息，不論來源是國有或國營子單位。

龐培歐強調，雖然揭露資訊並非與國務院合作的必要條件，但是國務院人員在決定是否與智庫合作時，都會留意智庫是否披露上述信息，以及資金來源為何。

他說:「我們希望美國在經濟、人權、公民權、法治、公民社會等方面提倡自由、開放對話所做的努力，很快的有一天在中國和俄羅斯有被落實的可能。」

美國政府近日大舉打擊中國試圖擴大影響力的活動，包括先後將9家中國官媒以及管理美國國內孔子學院的「孔子學院美國中心」列為「外國代理人｣，要求披露人事與房產等資訊。

根據美國賓州大學2020年1月發表的報告，美國全國的智庫有1872間，其中有超過四分之一集中在華府。華府智庫的工作崗位一向被視為美國專家在卸下政府職位時的後備方案。華府智庫在爭取資金方面也特別積極，但是目前大部份華府智庫的資金都是來自與美國友好的國家。

根據一個左派智庫華盛頓非盈利全球發展中心(the Center for International Development)今年的調查報告，美國華府智庫的最大資助者是挪威，從2014年到2018年間總共提供了2770萬美金給華府前50大智庫。其中有兩個從事發展和環境研究的智庫得到特別龐大的資金贊助。

在挪威之後，其他華府智庫的資金提供者包括英國、阿拉伯灣區國家以及致力於與美國拉近關系以便抵抗中國的台灣。

張慈/楊威廉 (法新社等)

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