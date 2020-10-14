俄國資訊戰橫行 挪威控遭入侵議會

挪威政府近日指控俄國操控駭客，在8月時攻擊挪威國會的電子信箱，許多國會議員的資訊都有被竊取下載的痕跡，但俄國否認有進行攻擊，並稱相關指控毫無證據，是非常嚴重的挑釁。兩國在8月時關係就開始惡化，還相互驅逐外交官，挪威指控是俄國透過資訊戰，讓政府公信下降、影響選舉。

根據《英國廣播公司》報導，挪威外交部長索雷德指控，俄國操縱駭客入侵挪威國會的網路系統，而挪威的情報單位會將此事提升至國安危機進行調查與處理，根據調查，許多資料都有被下載過的跡象，但這些資料目前尚未被駭客公開。對此，莫斯科、俄國駐奧斯陸大使館雙雙否認犯行，認為挪威的指控毫無根據。

俄國駐奧斯陸大使館發出聲明強調，俄國每年也要面對上百萬次外來的網路攻擊，但俄國不會輕易懷疑這些攻擊可能來源的國家，因此也希望各國不要受到網路攻擊就說是俄國做的。不過挪威與俄國近來因為北極主權與區域軍事對峙的問題（挪威是北約成員國），雙方關係也逐漸緊張。

挪威曾於8月指控俄國外交官在當地進行諜報行動，而將其驅逐出境，俄國隨即也將數名挪威外交官驅離，而在今年稍早的挪威情報單位報告顯示，俄國試圖利用網軍對外國政府滲透，讓政府施政的公信力降低，影響選舉與媒體。德國總理梅克爾與德國官員的個資於1月遭到竊取，目前還未確定兇手是誰。

《旁觀者》提到，俄國過去便曾涉嫌干涉美國總統大選，利用演算法、假新聞頭放的多元方式影響選民的投票意願。近來許多歐洲國家紛紛指控俄國與中國對其發動資訊戰，澳洲便指控中國網軍想駭進澳洲國會，但遭到中國否認。

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