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路透：白宮再通知美國會另兩項對台軍售

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 繼12日報導美國國務院核准3項對台軍售案後，路透社13日 (周二) 報導，消息人士透露，白宮再通知美國國會，華府將賣另一款無人機與海防導彈系統給台灣。路透社統計，這批軍售預計高達50億美元。

報導指出，13日通告的兩款先進武器分別是MQ-9無人機與波音生產的岸置魚叉反艦飛彈。其中，MQ-9無人機是通用原子航空系統公司為美國空軍開發的大型無人機，首次出售就是給台灣。而特朗普政府先前也透露，將出售更多無人機給更多國家。

此外，消息人士也向路透社表示，13日傳出已核准的岸置魚叉反艦飛彈出售案，總價值約20億美元。當路透社向美國國務院詢問相關消息時，美國國務院未立即做出回應。台灣政府代表則坦承，美國對台軍售案中，目前有5項武器系統正在核准過程。

路透社12日獨家報導表示，消息人士透露美國國務院已核准洛克希德·馬丁所收產的「高機動性多管火箭系統」丶波音公司生產的「增程型距外陸飛彈」，以及裝於F-16戰機外部的感測器吊艙等三項武器的對台軍售，並通知美國國會。

中國駐美國大使館13日並未直接回應路透社的詢問，反而是引用了中國外交部發言人趙立堅13日在例行記者會上做出的回應。趙立堅周二表示：「美國向台灣出售武器嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是“八·一七”公報規定，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和安全利益。中方對此堅決反對。」

趙立堅重申，中國敦促美方充分認清美售台武器問題的嚴重危害性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即取消任何對台軍售計劃，停止售台武器和美台軍事聯系。中方將根據形勢發展做出正當丶必要回應。

事實上，今年8月曾傳出一名匿名台灣官員表示，台灣正在討論購買海底地雷或其他能防御兩棲登陸的武器。然而，台灣政府13日向路透社重申，台灣並無打算向美國采購海底地雷。其他消息人士則說，美國與台灣有針對武器開發技術轉移展開討論，希望能藉此讓台灣自己生產多項武器系統。

楊威廉/鄒宗翰 (路透社)

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