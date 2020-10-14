英鎊兌美元大跌 英國脫歐期限臨近 新冠病例猛增

美國副國務卿比根 (Stephen Biegun) 10月12日在印度首都新德裡一場會議的演說中強調，中國是印太地區的一個明顯的勢力威脅，並表示華府希望能夠協助印度拓展其在印太地區的利益。

2020-10-13 13:35