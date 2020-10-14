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英鎊兌美元大跌 英國脫歐期限臨近 新冠病例猛增

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
英鎊兌美元一度重挫1.1%至1.2922，英國脫歐談判進展不足，引發對無協議脫歐的疑慮。路透
英鎊兌美元一度重挫1.1%至1.2922，英國脫歐談判進展不足，引發對無協議脫歐的疑慮。路透

英鎊和歐元周二走貶，歐盟和英國官員在本周一個關鍵的最後期限來臨之前未能達成妥協，且英國和西歐新冠病例激增。美元普遍走高。

英鎊兌美元一度重挫1.1%至1.2922，英國脫歐談判進展不足，引發對無協議脫歐的疑慮；知情人士說，英國首相強生周三將與歐盟委員會主席通話。

同時，英國過去24小時新增超過17,000例冠狀病毒病例，引起再度封鎖的疑慮。

歐元兌美元跌0.6%；一度跌0.7%，至1.1731，為9月21日以來最大跌幅。

英鎊和歐元領跌下，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.5%至93.531。

在疫情不退情況下，疫苗短期內仍無指望，政府資助的禮來公司抗體療法的臨床試驗被暫停；數小時前，強生暫停新冠疫苗臨床試驗，因受試者出現不明原因疾病。此外，美國國會與白宮在大選前就財政刺激方案達成一致的希望變得渺茫。 

富國銀行駐紐約外匯策略師Erik Nelson說：「大家越來越清楚地看到，在大選前不會推出任何刺激措施。」 

英國 疫苗 強生

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美股道瓊跌157點 疫苗研發出現延誤 刺激方案希望渺茫

嘉縣流感疫苗不足 急向中央調貨

高端 獲新冠疫苗補助

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