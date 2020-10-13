支持組閣名單交了沒？大馬王宮與安華說法成羅生門

馬來西亞國家王宮總管阿末法迪爾說，國家元首阿都拉13日上午11時接見人民公正黨主席安華，但安華在為時25分鐘的會面裡，並未向阿都拉呈交支持他成立新政府的國會議員名單。

阿末法迪爾發布聲明表示，安華13日覲見阿都拉，原本準備呈交支持他的國會議員人數，但安華並未呈交名單。「元首勸安華遵守聯邦憲法」。阿末法迪爾告訴馬來文報章《Kosmo》，安華覲見國家元首的主要議程，並非提呈擁有多數國會議員支持的完整資料。他說，安華是以國會反對黨領袖的身分覲見元首。

阿末法迪爾認為，就算安華向國家元首提呈獲得多數國會議員支持的完整資料，元首仍必須諮詢總理和國會下議院。

安華13日覲見國家元首之後召開記者會表示，他獲得超過120名國會議員支持。他也說，元首承諾按憲法行事。

安華指出，已經將得到多數國會議員支持的文件提呈給國家元首，並促請民眾給予國家元首時間作出決定。

他說，本身已經將證明自己掌握穩固且有信任的多數支持文件，交給國家元首。

他表示，現時應該給予國家元首時間消化他所提呈的文件，同時讓國家元首有足夠時間召見各黨黨魁以得到回饋。

安華表示，他開放跟首相慕尤丁談論的空間，但至今沒有得到回應。

他說，本身可以跟慕尤丁溝通及討論，若有必要甚至可以合作，但至今沒有得到慕尤丁的回應。

至於前總理馬哈迪派系的國會議員是否在支持名單內，他表示，他不會拒絕任何有意給他支持的議員，但前提是，必須要接受他們的理念。

他的政府將是一個包容性的政府，同時必須對體制、司法等做出改革，任何認同這項理念的國會議員，他都不排除可以合作。