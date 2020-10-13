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美副國務卿訪印度 重申強化美印關系

德國之聲 / 德國之聲

美國副國務卿比根 (Stephen Biegun) 10月12日在印度首都新德裡一場會議的演說中強調，中國是印太地區的一個明顯的勢力威脅，並表示華府希望能夠協助印度拓展其在印太地區的利益。

比根說，美國正在尋找能在印太地區協助印度的方式，但同時美國也不希望影響到印度在該地區長久以來所擁有的戰略自主。他表示：「印度一直以來都擁有相當強的戰略自主，我們尊重印度的戰略自主權，所以美國不希望改變這些傳統。我們希望能找出方法協助他們，以及強化印度捍衛主權跟民主的能力。我們也希望在印太地區幫印度拓展其利益。」

上周，美國國務卿蓬佩奧與印度丶日本與澳大利亞的外長在日本首都東京進行會議，而這四國也是印太地區的「四國聯盟」的成員。「四國聯盟」主要是為了對抗中國在南海丶東海丶台灣海峽與中印邊境不斷擴張的軍事行動，而組成的新組織。

此前，蓬佩奧曾說中國不斷在印太地區擴張其勢力，這也讓「四國聯盟」成員在印太地區的合作更為重要，因為這四國應該保護印太地區的人民，讓他們免於中國的剝削丶貪腐與壓迫。

美國副國務卿比根12日表示，美國政府已加強對印度的軍售以及與印度分享戰略情報。他說：「美國仍能貢獻更多，包含強化印度的防御能力，以及推動雙方的軍事互通性。當然，當我們朝這個方向努力時，我們也必須意識到這個區域最大的勢力威脅，也就是中國。」

比根說，「四國聯盟」是因為共享利益，而非具約束力的義務才決定合作。他強調，「四國聯盟」也不會排斥讓其他國家加入。他說：「任何國家如果在追求，並希望能實踐一個開放自由的印太地區的話，我們都非常歡迎他們加入『四國聯盟』。」

比根此行將替美國國務卿蓬佩奧與美國國防部長埃斯伯 (Mark Esper) 與印度外長及國防部長本月稍晚將舉行的雙邊會談做准備。

楊威廉/張慈 (美聯社、法新社)

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