聽新聞
test
0:00 / 0:00
得票率逾九成 塔吉克強人連任總統
中亞國家塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rakhmon）12日以超過9成的得票，輕鬆在這場對手僅屬聊備一格的總統選舉勝出。
塔吉克的中央選舉委員會表示，根據初步開票結果，90.9%選民把票投給拉赫蒙，讓他再贏得7年任期，將超越哈薩克前總統納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）成為中亞地區執政最久的領袖。
68歲、與俄羅斯結盟的拉赫蒙，自1992年即統治塔吉克至今。選前外界就廣泛預料，在國內無強而有力的對手下，拉赫蒙會再掌權目前人口約950萬的塔吉克7年。
拉赫蒙為鞏固權力，2016年力主通過修改憲法，廢除原有的總統任期次數限制規定。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言