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得票率逾九成 塔吉克強人連任總統

世界日報 / 編譯中心／綜合12日電
塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rakhmon）。 美聯社
塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rakhmon）。 美聯社

中亞國家塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rakhmon）12日以超過9成的得票，輕鬆在這場對手僅屬聊備一格的總統選舉勝出。

塔吉克的中央選舉委員會表示，根據初步開票結果，90.9%選民把票投給拉赫蒙，讓他再贏得7年任期，將超越哈薩克前總統納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）成為中亞地區執政最久的領袖。

68歲、與俄羅斯結盟的拉赫蒙，自1992年即統治塔吉克至今。選前外界就廣泛預料，在國內無強而有力的對手下，拉赫蒙會再掌權目前人口約950萬的塔吉克7年。

拉赫蒙為鞏固權力，2016年力主通過修改憲法，廢除原有的總統任期次數限制規定。

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