路透：美國會已收到對台軍售3項通知

根據路透社周一 (10月12日)獨家報導，美國白宮正在持續推動出售先進武器給台灣的案子。報導引述5名知情人士，表示近日白宮已發出部分武器出售案的通知，正在等待美國國會批准。隨著美國大選的日子越來越接近，路透社分析美國此舉恐怕會進一步激怒中國。

美國參議院與眾議院的外交委員會近日都接獲消息指出，專責監督美國對外軍售的國務院已同意對台軍售計畫中的3個項目，分別是洛克希德·馬丁所收產的「高機動性多管火箭系統」丶波音公司生產的「增程型距外陸飛彈」，以及裝於F-16戰機外部的傳感器吊艙，最後一種裝備能將影像和數據自戰機即時回傳到地面。

路透社也報導，目前另外4個武器系統的售出通知尚未被送至國會。這4項武器系統包含大型無人駕駛飛機丶陸上魚叉反艦飛彈，以及水下地雷。消息人士向路透社透露，核准通知書應該近期就會送至國會接受審核。

一名美國國務院發言人向路透社表示：「美國的政策規定，在國會正式核准之前，美國國務院不能證實或評論任何進行中的軍售案或是軍事裝備轉移案。」

中國駐美大使館透過電郵回覆路透社表示，北京呼籲華盛頓停止對台軍售以及與台灣的軍事關系，因為這些舉動嚴重傷害中美關系，以及台海的和平穩定。中國駐美大使館的代表寫道：「中國持續且堅定地反對美國對台灣進行軍售，並堅信我們有權捍衛中國的主權與安全。」

台灣駐華府代表處則拒絕針對此事件發表看法。

美國協防台灣

一般來說，美國參眾兩院的外交委員會有權在國務院將正式的軍售核准通知送到國會前審核或阻擋任何軍售案。路透社報導，目前沒有消息顯示國會反對美國這批對台軍售。

上周，資深美國官員再次呼籲，台灣應該提升國防預算，並在中國武力犯台的可能性升高的前提下，展開軍事改革。美國國家安全顧問奧布萊恩 (Robert O.Brien) 7日再次警告中國別輕易嘗試武力犯台，強調兩棲登陸非常難以達成。

他強調，另一方面，台灣必須投資更多的武器裝置，包含巡航導彈丶海軍地雷丶移動火炮及進階的監控設備。依照法律，美國必須提供台灣自我防御的設備。

至今美國始終未清楚表明如果中國武力犯台，美國將如何回應。但專家普遍認為，一旦美國武力介入兩岸沖突，台海軍事沖突恐進一步擴大。

楊威廉/鄒宗翰 (路透社)

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