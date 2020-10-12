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全球最大北極考察團冰中漂流389天！攜回北極海垂危警訊

中央社 / 德國不來梅港12日綜合外電報導
全球規模最大的北極考察團1年多前出發蒐集資訊，研究人員今天返抵德國，攜回北極海垂危的證據，以及幾十年內北極夏季恐將無冰的警訊。法新社
全球規模最大的北極考察團1年多前出發蒐集資訊，研究人員今天返抵德國，攜回北極海垂危的證據，以及幾十年內北極夏季恐將無冰的警訊。法新社

全球規模最大的北極考察團1年多前出發蒐集資訊，以瞭解氣候變遷如何影響北極。研究人員今天返抵德國，攜回北極海垂危的證據，以及幾十年內北極夏季恐將無冰的警訊。

法新社報導，德國艾佛瑞德維根納研究所（AlfredWegener Institute）所長波依希亞斯（Antje Boetius）表示，載著20國科學家出任務的「極星號」（Polarstern）研究船「回來了」。

波依希亞斯搭乘另一艘船伴隨極星號回到不來梅港（Bremerhaven）。他在船上表示：「我等這一刻等了好久，心臟撲通撲通地跳…得知我們的船和船上所有人現已返鄉且一切順利，真是太好了。」

● 海冰大幅消融 北極海瀕死

極星號耗費389天在北極海冰中漂流，讓來自20國的數百名科學家得以蒐集重要資訊。根據任務負責人芮克斯（Markus Rex），科學家親眼見證全球暖化對北極地區的劇烈影響。

芮克斯告訴法新社：「我們目睹北極海（ArcticOcean）如何瀕臨死亡。我們望向窗外或走在易碎的冰上，就看到這個過程。」

芮克斯說，極星號得以在「有時遠達地平線」的大片開闊水域航行，凸顯海冰融化情況有多嚴重。

他並提到：「在北極點（North Pole）本身，我們發現海冰嚴重消融、又薄又脆。」

芮克斯指出，如果北極點維持現有暖化趨勢，幾十年內我們就會有「夏季無冰的北極」。

極星號上研究人員的觀察與美國衛星影像不謀而合。衛星影像顯示，2020年北極夏季海冰量為紀錄上第2少，僅次於2012年。

● 1年出任務、2年做分析

極星號花費1年多時間，蒐集了大氣、海洋、海冰、生態系統資料，以助評估氣候變遷對北極地區和全世界的衝擊。為進行研究，科學家在極星號半徑40公里範圍內的海冰上設置4個觀察地點。

研究人員在極地的夜間蒐集冰下水體樣本，藉此研究浮游植物和細菌，以及進一步瞭解極端情況下海洋生態系統如何運作。這場耗費1億4000萬歐元（新台幣約47.30億元）的遠征行動也攜回150兆位元組的資料，還有超過1000個冰樣本。

分析這批資料得耗費長達2年。科學家希望建立起模型，幫助預測未來20年、50年或100年的熱浪、豪雨、風暴等現象。

● 永夜、低溫、疫情與餐食─極星號任務挑戰多

極星號2019年9月20日從挪威特琅索（Tromso）出發後，船上人員歷經長達數月的永夜、低達攝氏負39.5度的氣溫，看到大約20頭北極熊

今年春天，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情還差點搞砸這次任務。按照原定計畫，一支多國科學家團隊會飛往北極，接替已在冰上度過數月的人員，但因為各國政府匆忙防堵病毒傳播，全球航班都被取消，人員輪替計畫必須重新擬定。船上人員一度受困北極點長達兩個月。

這次出航也構成龐大後勤挑戰，尤其是還得餵飽船上所有人。出航後頭3個月，船上貨物包括1萬4000顆蛋、2千公升的牛奶和200公斤的蕪菁甘藍。

極星號廚師施奈德（Sven Schneider）毫不低估自己在任務中的重要性。他在接受德國「時代週報」（Die Zeit）訪問時說：「100人身處完全黑暗之中，我的工作是維持他們的士氣。」

北極熊 氣候變遷 北極 暖化

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