塔吉克斯坦大選 總統拉赫蒙再度連任

（德國之聲中文網）據初步統計結果，在周日（10月11日）舉行的塔吉克斯坦總統選舉中，已蟬聯一屆的現總統拉赫蒙以超過90%的得票率再度當選，任期7年。

根據該國中央選舉委員會的公告，這位威權領導人的得票率為90,9%，選民投票率超過85%。由此，拉赫蒙將取代新進退休的哈薩克斯坦前總統納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev），成為前蘇聯解體後產生的獨聯體國家中統治時間最長的國家領導人。

拉赫蒙多年來始終致力於鞏固自己的權力，2016年力主通過一項憲法改革，廢除了原有的總統任期次數限制規定。

凝煉/葉宣（德新社、路透社）

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