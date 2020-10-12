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澳大利亞籍華裔作家楊恆均案傳近期開庭 友人：健康堪憂

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(德國之聲中文網) 澳大利亞籍華裔作家楊恆均的律師10月7日正式接到通知，得知楊恆均的案件已被中國政府從北京市第二人民檢察院轉移至北京市第二人民法院。他的律師尚寶軍向德國之聲證實這個消息，並表示他預計10月13日會收到正式的起訴書。

長期關注楊恆均案件的雪梨科技大學中國研究中心副教授馮崇義12日接受德國之聲訪問時表示，法院預計在未來一至兩周必須替楊恆均的案件指派法官，而中國法律也規定，案件移交法院後的三個月內，法院必須針對案件作出判決。

馮崇義說：「不過，中國的司法部門常不遵守法律，所以這是很麻煩的事。在這之前，楊恆均已被關了22個月，但他仍未接受審判。由於這之前都屬於『偵查階段』，所以楊恆均的律師也不能介入案件。中國這樣的司法完全違背國際人權條約。」

楊恆均健康狀況堪憂

馮崇義告訴德國之聲，自從楊恆均被逮捕後，他的太太袁瑞娟也被中國政府限制出境。雖然袁瑞娟具有澳大利亞的永久居留權，但她過去22個月曾三次買了機票，嘗試離開中國，到了機場卻都被海關擋下。

馮崇義說：「我與楊恆均的太太一直有聯系，她對於楊恆均的案件發展感到十分生氣。她先生在被關押前，是一個很健康的中年男子。但是被中國政府關押22個月後，楊恆均目前健康狀況是很糟糕的。」

馮崇義向德國之聲表示，楊恆均目前除了有高血壓外，也有尿酸過高的狀況。此外，他的前列腺也有問題，記憶力也變得很不好，甚至心髒功能都出了問題。

馮崇義：西方國家應聯手向中國施壓

楊恆均並非唯一一位遭中國政府以國安相關罪名關押的澳大利亞公民。中國央視英語財經頻道的澳籍華裔主播成蕾今年8月中失蹤，中國外交部發言人趙立堅稱成蕾因「涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動」，正在接受中國有關部門的調查。澳大利亞媒體報導，成蕾目前是被中國政府以「指定監所居住」的方式羈押於某處。

馮崇義向德國之聲表示，澳大利亞政府雖然一開始未即時處理楊恆均的案件，但在經過多次領事探訪後，他們得知楊恆均的健康狀況不斷惡化，所以多次透過各種途徑向中國表達抗議。他說：「澳大利亞政府該做的事都已經做了。」

不過馮崇義也指出，民主國家在經歷了近年來多起「人質外交」事件後，似乎仍未透過緊密的連結來一起向中國施壓。他表示，目前除了民間團體跟人權組織針對近年數起與中國有關的「人質外交」事件發布聲明譴責中國政府外，民主國家都未能聯手向中國政府施壓，確保他們公民在中國旅游或工作時的人身安全。

馮崇義說：「當民主國家政府未能聯手向中國施壓時，他們的人民在中國旅游或工作時可能面臨很大的危險，因為沒有人知道中國政府可能會采取什麼樣的行動。中國政府以前對於抓捕外國公民還有所顧忌，但依現在的情勢看來，他們已完全沒有顧忌。」

馮崇義認為，如果國際社會能聯手向中國施壓，讓北京知道他們任意逮捕外國公民可能會使其國際形象丶經貿關系跟人員往來都受到很大的限制時，中國政府或許就會有所收斂。

本文章由德國之聲授權提供】

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