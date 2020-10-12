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禁華為5G、查疫源 中澳關係降冰點

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
澳洲與中國的關係除了國安因素以外，今年更因為疫情的關係降至低谷。圖為澳洲總理莫里森（Photo by Australian Embassy Jakarta on Flickr under CC BY 2.0）
澳洲與中國的關係除了國安因素以外，今年更因為疫情的關係降至低谷。圖為澳洲總理莫里森（Photo by Australian Embassy Jakarta on Flickr under CC BY 2.0）

中國與澳洲因新冠疫情與5G發生國安危機，惡化為10幾年來最差。澳洲首先在2018年開始禁用華為5G設備，在今年疫情爆發時又要求追查疫情起源，讓中國感到非常不滿；但澳洲人也認為中國一直霸凌他們，雙方關係已降至冰點。學者預測，未來政治衝突可能會加深，進而影響經濟。

國安、疫情影響

根據《英國廣播公司》與《印度郵報》報導，澳洲目前新冠疫情至少27285人確診、898人死亡，雖然疫情相對不嚴重，但澳洲政府卻是全球首先要求世界衛生組織（WHO）在中國調查新冠疫情起源的國家之一，而且澳洲政府還以國安為由，拘捕當地的中國媒體，也讓中國政府報復性將駐北京的澳洲媒體驅逐。

雙方關係的惡化並非完全因為疫情。在2017年澳洲安全情報組織（Asio）即曾提醒政府有關當地中國商人影響政府決策的憂慮，時任澳洲總理滕博爾為此修訂了防止境外勢力干涉的法律，中國當時曾以外交手段表達不滿，到2018年，澳洲更是首度公開禁止中國華為的5G設備進入澳洲。

當時中國雖然對澳洲極度不滿，但中國仍需要澳洲的鐵、煤炭與天然氣，而中國去澳洲的觀光人數也持續上升。不過整個情況到2020更惡化，雪梨科技大學教授勞倫森表示，澳洲境內掀起一股要調查新冠疫情來源的浪潮，現任總理莫里森甚至希望WHO對中國硬起來。

中澳關係難回頭？

勞倫森也表示，這不單只是澳洲在中、美之間的選擇，中國動輒以經濟威脅澳洲也讓澳洲人非常反感，澳洲智庫學者卡薩姆也指出，今年只有23%的澳洲人信任中國在世界上有盡到國際義務，面對中國的威脅，澳洲內部出現調整對中政策的聲音也愈來愈大。

勞倫森擔心中澳之間目前的矛盾會延續下去，卡薩姆也認為，中國與澳洲過去即使政體不同，政治與貿易都還是可以分開談，但她認為經過這場疫情，加上澳洲國安等因素，中、澳之後的關係很難回轉，未來政治互動將會高度主導兩國之間的關係，「10幾年前的友好可能回不去了。」

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