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北塞將行二輪大選 派系牽動區域局勢

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
北塞浦路斯選舉陷入僵局，將於18日進行第二輪投票。圖為總統阿肯哲（Photo by Channel88031under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license）
北塞浦路斯選舉陷入僵局，將於18日進行第二輪投票。圖為總統阿肯哲（Photo by Channel88031under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license）

全世界只有土耳其承認的「北塞浦路斯」第一輪選舉出爐，兩大黨都只各拿下約30%選票，因此將會於18日進行第2輪選舉。兩大黨分別代表想繼續獨立、與南方統一的勢力，未來無論誰當選都將面對與塞浦路斯、希臘與土耳其之間，棘手的海域衝突問題，近來該區域的衝突又開始升溫。

未有政黨達50%門檻

根據《半島電視台》報導，國際上只有土耳其承認的北塞浦路斯近日第一輪大選的結果出爐，受到土耳其支持的現任總理塔塔爾與總統阿肯哲分別拿下32.5%與30%的選票，第3名是由前總理額哈曼領導的中左派政黨，由於沒有政黨跨越50%門檻，因此依該國規定將進入第2輪大選。

不過《德國之聲》提到，在第2輪選舉獲勝的人將要面對的是土耳其、希臘與塞浦路斯之間升溫的海域衝突，還有與南邊塞浦路斯的協議問題，由土耳其支持的塔塔爾希望能與塞浦路斯簽訂互相承認的條約，並希望透過周遭海域蘊含的油氣談判，以經濟做為和平解決衝突的手段，並號召土耳其在當地軍警支持他。

海域衝突難解

他近日還開放居民進駐在1974年塞浦路斯內戰後，就荒廢的鬼城法馬古斯塔，不過此地與塞浦路斯為爭議領土，引發塞浦路斯與聯合國安理會的不滿，仍在當地進行維和任務的安理會對此行為表達嚴正關切，認為北塞浦路斯不應該在雙邊沒有達成共識下就貿然行動。

而未來選舉的贏家也將會參加由聯合國秘書長谷特雷斯主導的談判協商，將會有北塞、塞國、土耳其、希臘與英國（塞浦路斯島前殖民國）參加，東地中海大學政治與國際關係系主任索忍表示，無論誰當選，這個任期面對日漸升溫的海域衝突與領土爭議，都會非常的不好過。

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