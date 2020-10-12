俄國媒體RT 靠Mixi「滲入」美國觀眾視野

以保守派網路媒體為主要合作對象的新聞分發系統Mixi Media，過去兩年持續將俄羅斯國營媒體RT.com新聞直送到美國人眼前。問題是，RT.com即過去的「今日俄羅斯」(Russia Today) ，該機構被美國情報官員視為克里姆林宮「主要國際宣傳管道」，是俄國破壞2016年美國總統大選的核心手段。

華爾街日報報導，美國一些最著名保守派新聞網站不經意地為RT吸引大量美國觀眾。這些媒體因為同意加入Mixi.Media新聞分發網絡，允許網路內其他成員新聞標題出現在其網站首頁。但由於網站設計隱藏標題出處，讀者並不會立即明白他們點擊的故事鏈接來自RT.com。

Mixi.Media自2018年推出服務以來，已組建一個由右傾出版商組成的新聞分發網絡，包括National Review、The Daily Caller、Newsmax及RealClearPolitics等多個主流網站，還有RT和另一家獲俄羅斯政府支持的媒體Sputnik，都在此網絡中。

鑑於俄羅斯企圖操控美國大選，美國情報界強烈反對社群媒體包括臉書、推特等公司成為影響選民的虛假宣傳平台，這些社群媒體為此修改政策，限制俄羅斯支持的媒體影響力。但俄羅斯國有媒體被Mixi納入，讓俄羅斯宣傳機器有機可趁，大方將其訊息傳播到美國網路新聞領域。

研究社會媒體影響的「外交政策研究所」(Foreign Policy Research Institute )資深研究員、前聯邦調查局特工瓦茲(Clint Watts)說：「此乃資訊清洗系統，RT或Sputnik或任何內容都可被放到美國合法新聞聯播媒體的網路版面，沒人知道他會看到什麼。」

現年33歲的Mixi創始人巴倫(Alex Baron)說：「要是讀者看到RT，一定會嚇壞了。」

巴倫是俄羅斯私募股權巨頭雷姆沙(Victor Remsha)的合作夥伴，Mixi與雷姆沙的產業有技術聯繫。巴倫的主要工作是AccuWeather，Mixi是他的副業。巴倫向華爾街日報表示，Mixi與雷姆沙的公司沒有任何關係，他也不同意RT的政治傾向。與RT合作是因為他認為有助Mixi成長。

據網路分析公司SameWeb數據，Mixi是RT在美國最大的「引薦流量」來源。7月RT不包括社群媒體在內的其他網站訪客，Mixi占19％。Mixi提供給RT的美國流量比YouTube、Reddit和Drudge Report、有時比Twitter都要多。因華爾街日報試圖報導此事，7月後，Mixi部分合作夥伴開始退出。

社群媒體公司自2017年以來一直在規範與錯誤訊息和宣傳有關的政策。Google的YouTube在2018年為RT在內的國營媒體添加標籤，Facebook和Twitter今年6月和8月分別採取類似行動。RT副總編輯貝爾金納(Anna Belkina)為此譴責上述社群媒體公司「公然歧視」。

在華爾街日報洽詢採訪後，部分加入Mixi分發網絡的網路媒體如The Blaze和247WallSt表示，他們已將Mixi經營部分自其網站刪除。巴倫則表示，Newser, NOQ Report及AccuWeather都已自Mixi撤出，RealClearPolitics網站則要求Mixi停止推薦RT標題。

巴倫表示，RT是他約30幾個合夥對象中最有爭議者，有鑑於其他合作夥伴的回應，他表示：「我真希望我從未與RT打交道。」