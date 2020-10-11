加拿大外交官 罕見獲准探望在華被拘加拿大公民

加拿大全球事務部對外表示，加拿大駐華大使鮑達民（Dominic Barton）獲准分別於周五（10月9日）和周六（10月10日）以視頻的方式探望在中國被扣留的加拿大人史佩弗（Michael Spavor）和康明凱（Michael Kovrig）。

加拿大官方在一份聲明中表示，加拿大政府對中國當局從2018年12月以來拘留這兩名加拿大人依舊十分關切，並且繼續呼籲中國官方立刻釋放二人。

2018年12月，加拿大按美國要求拘捕在溫哥華機場轉機的華為高管孟晚舟之後，中加關系開始惡化。加拿大商人史佩弗和前外交官康明凱在華被捕。加拿大持續向北京方面施壓要求釋放這兩名加拿大公民。

新冠疫情爆發之後很長一段時間，中國官方沒有批准加拿大駐外機構的工作人員探訪史佩弗和康明凱。

今年6月，中國最高檢察院發布簡訊，對加拿大前外交官康明凱和商人史佩弗提起公訴，控告兩人涉嫌間諜犯罪。康明凱被拘押在北京，被控「為境外刺探國家秘密、情報罪」；史佩弗則被拘押在靠近朝鮮的丹東市，被控「為境外刺探、非法提供國家秘密罪」。

杜魯多與川普通話商談加拿大人在華被扣押之事

加拿大總理辦公室對外公開的一份聲明中指出，加拿大總理杜魯多本周六同美國總統川普通了電話。在通話中兩人談及兩名加拿大人在中國遭扣留一事。

這份聲明裡提到，杜魯多感謝川普在「尋求立即釋放被中國任意拘留的兩名加拿大公民」問題方面提供的支持。但是聲明裡沒有透露更多細節。

白宮方面沒有立刻對這通電話的內容發表評論。

洪沙/雨涵 （美聯社、路透社）

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