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朝鮮平壤酒店存神秘5樓禁區？ 美大學生闖入後變送命之旅

香港01 / 夏洛特
美國大學生瓦姆比爾（Otto Warmbier）2015年底到朝鮮旅遊，翌年1月2日在平壤機場被捕。他被指偷走酒店內的政治宣傳海報。（YouTube「腦洞烏托邦」截圖）
美國大學生瓦姆比爾（Otto Warmbier）2015年底到朝鮮旅遊，翌年1月2日在平壤機場被捕。他被指偷走酒店內的政治宣傳海報。（YouTube「腦洞烏托邦」截圖）

韓劇《愛的迫降》早前熱播，掀起大家對朝鮮旅行的興趣，但旅途中如不恪守規矩，可能會有生命威脅。2016年，美國大學生瓦姆比爾（Otto Warmbier）因為在平壤羊角島酒店「撕下海報留念」，被當地法院判處勞改15年，震驚國際，也讓「5樓禁地」成傳說。不少人重新審視到當地旅遊的風險，同時不禁疑問到底該5樓禁區有何秘密存在。

專門分享懸案的YouTuber「小烏」，曾就瓦姆比爾個案講解羊角島酒店的神秘5樓。事源2015年，時年21歲的美國維珍尼亞大學生瓦姆比爾，通過一間名為「青年先鋒」（Young Pioneer Tours）的旅行社，報團到據稱是「媽媽不想你去的地方」朝鮮過新年。

但旅行結束後，瓦姆比爾突然因涉嫌觸犯針對朝鮮的敵對行為被捕，隨後更在平壤記者會聲淚俱下「認罪」，指自己受美國秘密組織唆擺，於平壤的羊角島酒店偷走「重要政治標語」。朝鮮政府同時釋出低清晰度的閉路電視畫面，以及海報上的指紋作為證據，卻由始至終都沒有承認該酒店有5樓的存在。

最終當地最高法院以「顛覆國家罪名」判處瓦姆比爾勞改15年。其在美父母傾盡全力想拯救兒子，但都無補於事。至2017年6月12日，朝鮮當局以「100萬美元（約新台幣2892萬）」的照顧費為條件，換取提早釋放瓦姆比爾。可惜他返美時，已是植物人狀態，並在大約6天後因「腦部嚴重受損」死亡，終年22歲。

朝鮮當局堅稱瓦姆比爾是因「肉毒桿菌中毒」及「服用安眠藥」才昏迷不醒。美國法醫報告顯示，瓦姆比爾是死於腦部缺氧，更認為他死前持續逾一年以上受到不明襲擊，身上有至少10處小疤痕，身上找不到肉毒桿菌中毒的症狀，但沒有證據顯示其傷勢是在朝鮮受虐造成。

從此，平壤的羊角島酒店5樓成為遊人口中的「死亡禁地」。美國國務院發警告，籲公民到朝鮮旅遊前先準備遺囑；涉事旅行社則稱，他們不會再安排美國人到朝鮮旅遊。

小烏引述曾在朝鮮囚禁735天的韓裔美籍牧師裴俊浩指，當地勞教所內的生活是非人待遇。當時他每日早上8時至下午6時都需要在田地工作、搬石頭、挖煤，令雙手感到麻木刺痛，晚上難以入睡，僅1個月時間便輕掉27公斤（約60磅），並在身體瀕臨崩潰狀態下，被釋放回國。

瓦姆比爾的悲劇令人關注朝鮮旅行的安全問題，同時也疑問平壤羊角島酒店5樓為何成為遊人的死亡禁地。該區據稱是專門給朝鮮情報員使用，雖然多年來屢有外國遊客冒險潛入此地，但似乎要端看朝鮮當局會否寛鬆處理。小烏另引述一名遊客言論指，該酒店5樓的確真實存在，而且內有乾坤。

2015年21歲的瓦姆比爾，通過一間名為「青年先鋒」（Young Pioneer Tours）的旅行社，報團到朝鮮過新年。（YouTube「腦洞烏托邦」截圖）
2015年21歲的瓦姆比爾，通過一間名為「青年先鋒」（Young Pioneer Tours）的旅行社，報團到朝鮮過新年。（YouTube「腦洞烏托邦」截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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