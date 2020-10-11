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南韓回應金正恩講話：應避免武力衝突

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
金正恩10日凌晨在閱兵式上向民眾揮手致意。（法新社）
金正恩10日凌晨在閱兵式上向民眾揮手致意。（法新社）

南韓總統府青瓦臺11日對北韓領導人金正恩10日在建黨75周年閱兵式上的演講進行分析後表示，兩韓應繼續落實防止武力衝突和戰爭的各項協議。

青瓦臺國家安保室室長徐薰11日緊急召開國家安全保障會議常任委員會會議，會後說，會議決定繼續對北韓此次公開的洲際彈道飛彈等新武器體系和其戰略意義進行精密分析，並檢查南韓的防衛能力。

另外，南韓統一部表示，南韓關注金正恩就新冠疫情向南韓國民致以慰問，為韓半島和平與兩韓關係改善釋放積極信號，希望兩韓盡早重啟對話，條件成熟後在人道主義、衛生醫療領域重啟雙邊合作。

此外，就近期南韓公民在北韓遇害事件，統一部敦促北韓對恢復軍事通信線路、開展聯合調查等南韓提議予以回應。

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