俄羅斯斡旋停火… 亞塞拜然、亞美尼亞互斥違約射導彈

高加索國家亞美尼亞與亞塞拜然在爆發衝突近兩周後，兩國終於達成停火協議，就納卡地區主權問題展開「實質談判」，並容許人道組織參與交換受害者遺體和俘虜工作。但在停火限期後，仍屢傳相互發射導彈或砲彈攻擊平民區，兩國指摘對方違反協議，令人憂慮停火成效。

屢傳砲擊對方平民區

BBC報導，在俄羅斯斡旋下，亞塞拜然和亞美尼亞外交部長10日在莫斯科進行10多個小時會談後，俄羅斯外交部長拉夫羅夫宣布兩國簽署停戰協議的消息。亞美尼亞與亞塞拜然自9月27日爆發最新衝突以來，已有300多人死亡，數千人流離失所。

三國的聲明指出，各方同意自10日中午12時起在納卡區停火，各方將繼續磋商具體停火措施。

不過，停火協議生效前後，雙方仍互相指摘對方違反承諾和否認指控。亞美尼亞國防部指控亞塞拜然砲轟境內一處定居區，納卡區的亞美尼亞裔武裝也稱，亞塞拜然武裝在停火後5分鐘加大火力進攻。亞塞拜然則指納卡區的敵軍砲轟阿國境內地方。

俄媒報導，亞塞拜然總統阿利耶夫表示，雙方正嘗試找尋政治解決方案，但不排除仍會有戰鬥。亞美尼亞外交部則說，將用盡一切外交渠道，嘗試支持停火。

在莫斯科會談前，阿利耶夫在電視發表全國講話，稱願意和平取回土地，給予亞美尼亞和平化解衝突的「最後機會」。但亞美尼亞領袖稱，要是戰鬥持續下去，將「別無選擇」唯有承認納卡獨立。

半島電視台報導，亞塞拜然民眾並不歡迎停火，因為他們認為這是近30年來，亞塞拜然首次占上風，「我們擁有配備更精密武器的軍事力量，長時間停火只會有助亞美尼亞人重整陣腳」。