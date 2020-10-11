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俄羅斯斡旋停火… 亞塞拜然、亞美尼亞互斥違約射導彈

世界日報 / 編譯中心／綜合10日電
亞美尼亞與亞塞拜然10日中午起實施「人道停火」，但雙方在協議生效不久，互相指摘對方未有遵守經俄國調停達成的停火協定。圖為納卡地區首府斯捷潘納克特因亞美尼亞與亞塞拜然之間的炮擊戰鬥，9日冒起一團團濃煙。（Getty Images）
亞美尼亞與亞塞拜然10日中午起實施「人道停火」，但雙方在協議生效不久，互相指摘對方未有遵守經俄國調停達成的停火協定。圖為納卡地區首府斯捷潘納克特因亞美尼亞與亞塞拜然之間的炮擊戰鬥，9日冒起一團團濃煙。（Getty Images）

高加索國家亞美尼亞亞塞拜然在爆發衝突近兩周後，兩國終於達成停火協議，就納卡地區主權問題展開「實質談判」，並容許人道組織參與交換受害者遺體和俘虜工作。但在停火限期後，仍屢傳相互發射導彈或砲彈攻擊平民區，兩國指摘對方違反協議，令人憂慮停火成效。

屢傳砲擊對方平民區

BBC報導，在俄羅斯斡旋下，亞塞拜然和亞美尼亞外交部長10日在莫斯科進行10多個小時會談後，俄羅斯外交部長拉夫羅夫宣布兩國簽署停戰協議的消息。亞美尼亞與亞塞拜然自9月27日爆發最新衝突以來，已有300多人死亡，數千人流離失所。

三國的聲明指出，各方同意自10日中午12時起在納卡區停火，各方將繼續磋商具體停火措施。

不過，停火協議生效前後，雙方仍互相指摘對方違反承諾和否認指控。亞美尼亞國防部指控亞塞拜然砲轟境內一處定居區，納卡區的亞美尼亞裔武裝也稱，亞塞拜然武裝在停火後5分鐘加大火力進攻。亞塞拜然則指納卡區的敵軍砲轟阿國境內地方。

俄媒報導，亞塞拜然總統阿利耶夫表示，雙方正嘗試找尋政治解決方案，但不排除仍會有戰鬥。亞美尼亞外交部則說，將用盡一切外交渠道，嘗試支持停火。

在莫斯科會談前，阿利耶夫在電視發表全國講話，稱願意和平取回土地，給予亞美尼亞和平化解衝突的「最後機會」。但亞美尼亞領袖稱，要是戰鬥持續下去，將「別無選擇」唯有承認納卡獨立。

半島電視台報導，亞塞拜然民眾並不歡迎停火，因為他們認為這是近30年來，亞塞拜然首次占上風，「我們擁有配備更精密武器的軍事力量，長時間停火只會有助亞美尼亞人重整陣腳」。

經過俄羅斯的斡旋下，亞塞拜然和亞美尼亞已達成停火協議。圖左至右分別為亞塞拜然、俄羅斯和亞美尼亞外交部長。（美聯社）
經過俄羅斯的斡旋下，亞塞拜然和亞美尼亞已達成停火協議。圖左至右分別為亞塞拜然、俄羅斯和亞美尼亞外交部長。（美聯社）

亞塞拜然 亞美尼亞 外交部

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