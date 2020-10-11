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吉爾吉斯前總統阿坦巴耶夫傳又被捕

世界日報 / 編譯中心／綜合10日電
吉爾吉斯安全部隊10日逮捕該國前總統阿坦巴耶夫（圖）。美聯社
吉爾吉斯安全部隊10日逮捕該國前總統阿坦巴耶夫（圖）。美聯社

中亞國家吉爾吉斯安全部隊10日逮捕該國前總統阿坦巴耶夫（Almazbek Atambayev），以及其家人和保鏢。俄羅斯衛星通訊社報道稱，據吉爾吉斯國家安全委員會指，阿坦巴耶夫因組織大規模騷亂在首都比什凱克（Bishkek）被捕。

根據吉爾吉斯國家安全委員會的資料顯示，「目前相關的調查和定罪，以及逮捕此項犯罪的其他參與者的行動，由各部門間的調查行動小組繼續進行」。

據此前報道，吉爾吉斯抗議者10月6日凌晨與警方發生暴力衝突，隨後佔領了政府大樓，並釋放了在押的前總統阿坦巴耶夫。10月9日，阿坦巴耶夫遭暗殺未遂，事發時，他所乘的汽車遭實彈槍擊。

此外，吉爾吉斯國會10日舉行會議，以投票方式一致同意並支持反對派領導人扎帕羅夫出任政府總理。

吉爾吉斯現任總統秦貝科夫（Sooronbai Jeenbekov）9日宣布首都比什凱克進入緊急狀態。吉爾吉斯總統辦公室在一份聲明中表示，緊急狀態包括宵禁和嚴格管控措施在內，將從10月9日晚上20時至10月21日早上8時期間生效。

吉爾吉斯 俄羅斯 宵禁

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