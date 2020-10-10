美智庫：日本、美國和歐洲等14國 對中國大陸好感降低

日本共同社報導，美國民調和智庫機構「皮尤研究中心 」發表了今年6至8月在日本、美國和歐洲等14國針對約1萬4000人的電話調查結果顯示，對中國大陸沒有好感的受訪者超過70%，且這些國家對大陸的好感度多半大幅下降。

據悉，澳洲、英國、德國、荷蘭、瑞典、美國、南韓、西班牙和加拿大回答對大陸持負面印象的民眾是10多年來最多。日本有86%的受訪者稱，對大陸「沒有好感」，瑞典則是85%。澳洲和大陸關係惡化，負面回答較去年增加了24個百分點，來到81%。美國是73%，自川普就任以來負面回答增加了近20個百分點。

認為大陸防疫應對措施「不好」的各國受訪者平均為61%，但覺得美國防疫「不佳」的有84%，比大陸還多。