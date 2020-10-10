胞妹金與正也現身！北韓閱兵 金正恩：絕不先發制人

北韓10日迎來勞動黨成立75周年，朝鮮中央電視台於當地時間晚間7時正式公開凌晨閱兵儀式預錄影片，領導人金正恩上台發表演說，現場人民拍手聲、呼喊聲不斷。

金正恩沒有在演說直接點名美國，但提到加強自衞性質的戰爭威脅力，強調只有遭受攻擊時，北韓才會動武，絕不會先發制人。

金正恩在講話中提到新冠肺炎疫情，激動地表示感謝國人都很健康，國家沒有出現確診病例，又祝願全球所有對抗病毒的人身體健康；又向南韓民眾送上祝福，祈望南北韓很快能再次攜手。他怪罪國際社會制裁北韓，但呼籲國民團結度過新冠肺炎等難關。在場所有人均沒有戴口罩，也無保持社交距離。

在這場閱兵儀式中，出席的不僅金正恩胞妹金與正，還包括國務委員會第一副委員長崔龍海、勞動黨中央軍事委員會副委員長李炳鐵、人民軍參謀長朴正天、內閣總理金德訓、國務委員會副委員長朴奉珠。