向加拿大申請更多文件 孟晚舟被拒

加拿大司法部門8日表示，加國卑詩省法院駁回了孟晚舟提出更多文件披露的要求，包括加拿大與美國政府部門之間的電子郵件。加拿大法院的判決令孟晚舟未能獲得更多檢方的文件，孟晚舟的引渡聆訊將繼續推進，下一次庭審日期為10月26日。

自由亞洲電台報導，孟晚舟律師團認為，2018年12月孟晚舟在溫哥華機場被逮捕過程存在嚴重濫用程序現象，當時紀錄的相關文件可以證明其逮捕非法，所以引渡案應被終止。司法部已經提交給孟晚舟律師團一些文件，但保留了其它具有律師-委託人與訴訟特權的主要文件。

加拿大司法部門發表聲明駁回了孟晚舟提出更多文件披露的要求。聲明中說：「副首席大法官海瑟·霍姆斯（Heather Holmes）維持了加國檢方的多數特權要求。」

美國之音報導，孟晚舟被指控向匯豐銀行隱瞞華為與伊朗的商業關係，導致這家銀行違反了美國針對伊朗實施的制裁，加拿大應美國的引渡要求逮捕孟晚舟。

今年8月，孟晚舟的律師要求法官下令加拿大司法部提供跟她2018年12月在溫哥華被捕有關的機密文件，以證明有關當局違反了孟晚舟的權利。

加拿大司法部已經通過律師向孟晚舟的律師提供了索取的部分文件，但基於法律特權拒絕提供更多的文件。

孟晚舟辯稱自己無辜，並一直在位於溫哥華市的加拿大卑詩省最高法院爭取不被引渡到美國。加拿大法院的判決，令孟晚舟未能獲得更多檢方的文件，孟晚舟的引渡聆訊將繼續推進，下一次庭審日期為10月26日。有關庭審預計會持續到明年4月。