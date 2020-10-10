經兩輪投票脫穎而出 世貿組織將首次由女性領導

世貿組織周四（10月8日）在日內瓦通報說，經兩輪投票，這兩名候選人從總共8名候選人中脫穎而出，進入第三輪、即最後一輪角逐。

根據時間表，1995年成立的世貿組織的現有164個成員國，將於10月底舉行第三輪投票，決定由誰在未來4年擔任總幹事。屆時，有可能出現對決局面。奧孔喬-伊韋阿拉有意在總幹事任上為發展中國家奔走；俞明希立志改革世貿組織。

遴選工作由新西蘭大使和世貿組織總理事會主席沃克（DavidWalker）負責。此前，他與各成員國就今年8月底提前離任的總幹事阿澤維多的後繼者人選問題做了磋商。在第二輪投票中，每個成員國都可在剩下的5名人選中選出兩名熱門人選。歐盟國家曾力挺來自尼日利亞和韓國的這兩名女性候選人。根據磋商結果，沃克選定兩人進入最後一輪競爭。

這樣，經由第二輪投票，前肯尼亞女外長阿明娜．穆罕默德（AminaC.Mohamed）、英國前貿易大臣福克斯（LiamFox）、沙特王室顧問圖維吉裡（MohammadMaziadAl-Tuwaijri）被淘汰。此前，在首輪投票結果公布後，墨西哥人赫蘇斯．塞亞德（JesusSeadeKuri）、摩爾多瓦人烏裡揚諾夫斯齊（Tudor Ulianovschi）和埃及人哈米德．馬姆杜宣布撤出競選。

下屆總幹事面臨困難時期。世貿組織旨在保障全球範圍遵守規則的和盡可能自由的商品交換，卻正遭遇全球範圍的貿易保護主義浪潮。尤其是美中這兩個最大經濟體之間的、部分在世貿組織內框架內發生的貿易沖突對國際貿易氣候造成影響。新冠大流行瘟疫導致的停擺和封閉邊界更使全球貿易雪上加霜。

凝煉/苗子（德新社）

© 2020年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】