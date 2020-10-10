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梅克爾政府受夠了！警告泰王勿在德國「遠端治國」
泰國反政府抗議浪潮未見平息跡象，示威者更突破禁忌、開始檢討王室權力，但泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）絕大多數時間卻滯留於德國，這讓梅克爾政府似乎越來越不耐，近日更警告泰王，不要試圖從德國「遠端治國」。
德國外交部長馬斯（Heiko Maas）7日在聯邦議會答覆質詢時強調，「我方已表明態度，不應在德國國內指導泰國政治」，「如果我國的任何賓客在我國領土指導國務，我們會加以制止」。
現年68歲的瓦吉拉隆功偏好住在德國，在那擁有一棟湖畔別墅，又為妃子與隨從在巴伐利亞包下一整棟豪華酒店，不斷助長國內的反王室情緒。
德國媒體則搧風點火，大肆報導瓦吉拉隆功獲批准，可無視新冠旅遊禁令，搭乘波音737專機出入德國，還帶著被赦免「廢妃」入境。在野黨公開批評聯邦政府縱容這種極不尋常、甚至非法的行徑，讓一國元首在德國「遠端治國」，外長馬斯才因此做出回應。
泰國王宮與帕拉育政府均未立即答覆路透的回應請求。
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