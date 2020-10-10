騙取美政府人員情報 新加坡華裔學者為中蒐情資判14月

新加坡籍華裔男子楊俊偉(Jun Wei Yeo，音譯，又名DicksonYeo）因坦承為中國政府蒐集情資，騙取美國人提供非機密寶貴軍事政治情報，9日被美國地方法官判處14個月徒刑。

楊俊偉承認在中國情報人員指導下，參與了精心策畫的計謀，招募毫無戒心的美國政府僱員撰寫報告，楊號稱報告是要交給亞洲客戶，其實是轉交給中國政府。此案是川普政府中國指責北京為求取經濟利益，廣泛竊取包括美國最新研究等重要機密或成果的一部分。

檢方指稱，楊俊偉的動機不僅出於貪婪，也與中國政府一樣希望削弱美國的全球地位。過去多年來，他向中國傳遞了一項有關軍用飛機的計畫、美國在阿富汗撤軍和一名內閣成員的相關報告。

聯邦助理檢察官肯納森（Erik Kenerson）表示：「楊俊偉在我們的土地上努力建立敵對勢力，收集與該勢力有關的非公開信息。」司法部相信，楊俊遠被捕前，尚未取得真正機密訊息。

基於楊俊偉合作及美國獄政系統受疫情影響，華府聯邦地方法院法官坦雅‧裘特康(TanyaS.Chutkan)在虛擬聽證會上判處楊俊偉14個月刑期，比檢方求刑少兩個月。

楊俊偉於2019年11月準備離境前，在機場接受聯邦調查局（FBI）訊問後被捕。抵扣被捕至今服刑時間後，他應該會在幾周內獲釋，然後遭驅逐出境。

楊俊偉表示，他很想回新加坡與家人團聚。他說：「我對自己所做的一切負全部責任。」他還對法官說：「我同情中國的立場，但我無意傷害任何人。」

楊俊偉是新加坡大學博士候選人。檢方指稱，楊俊偉在2015年造訪北京時被中國情報人員招募，接下來幾年接受中方指導，在美國開設一家與知名公司同名的假諮詢公司，並透過職場網絡鎖定工作性質可讓他取得有利情資的美國人。

他還虛設工作職位，收集了數百份應聘者簡歷，其中大多數是軍事和政府人員，然後將這些簡歷交給一位中國商人。其中一名招聘者是曾為空軍服務的平民，他提供楊俊偉有關日本從美國購買軍機的消息，楊致偉隨後將此事報告給中國情報部門。檢方表示，另有一位對自己工作不滿的國務院僱員，寫了一份有關某閣員的報告給楊俊偉。