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台海無中線？美軍戰機給北京的明暗示

世界日報 / 社論
推特「CANUK78」今披露，一架美軍MC-130J特戰運輸機今天出現在台灣海峽中線，由北往南飛行。圖/取自「CANUK78」
推特「CANUK78」今披露，一架美軍MC-130J特戰運輸機今天出現在台灣海峽中線，由北往南飛行。圖/取自「CANUK78」

台北國防部8日證實，美軍一架MC-130J特戰運輸機，當天沿台灣海峽中線由北往南飛行。不少分析指出，這架軍機是在給北京畫線，要求中方尊重台海兩岸數十年來的「中線默契」，不要破壞現狀，否則美軍可能有其他反制行動。美國大選進入倒數計日，不少人認為這是台海危機最可能引爆的危險期，但以川普政府強硬態度、大陸各種內外條件不足，台海應不致有「10月驚奇」。

10月10日是中華民國國慶日。蔡英文總統提前披露致詞，強調堅持主權及民主的原則不變，但策略上將靈活應變，更積極參與未來國際與區域新秩序的建立；對全球關注印太及兩岸局勢變化，蔡英文強調堅守原則，有決心維持兩岸關係穩定，這是兩岸共同的責任。

這些話在兩岸嚴重缺乏信任下，其實不足以緩和情勢。其中談及印太策略，對照之前蔡英文說出「台灣有決心踏出關鍵的一步」，似在向陸方表達如逼人太甚，台灣會讓美軍駐台，實質參與印太政策或籌組中的「亞洲版北約」；而美軍軍機沿台海中線飛，也在傳達政治信號，隨著川普選情告急，台海反而充滿山雨欲來的緊張氣氛。

自9月中旬以來，共軍16天內派出51架次軍機進入台灣空域挑釁。軍方透露，每次共機飛來台灣戰機就升空驅離，每架次每小時包括油耗和相關成本平均高達百萬元(約3.3萬美元)。台北國防部坦承，中共明顯大打消耗戰，運用高密度擾台戰略，企圖達到崩潰台方的目的。

共軍戰機擾台，其實也是衝美國而來。美國國務次卿克拉奇9月17日訪台抵達台北，18日共軍就出動轟6、殲16、殲11、殲10等18架軍機在台灣海峽上空，其中12架飛越中線；台灣派F16升空應對。隔日，共軍19架軍機飛越中線，台灣空軍群機再出動，幻象2000掛載空對空飛彈多批次升空攔截，飛彈指揮部也用防空飛彈追蹤監控。

據指出，台灣空軍喊話「你已飛過海峽中線，立刻轉向脫離」，共軍則回應「沒有海峽中線」。這是自1996年台海飛彈危機後最大的軍事恫嚇。台灣空軍迄今已出動上百架戰機對應，消耗上億元，而共機多半在用餐、起落空檔飛來，打神經戰和消耗戰的用意明顯。

台北國防部長嚴德發在國會說，迄今沒看到大陸部隊向海岸集結，共軍應沒有武力犯台或全面發動戰爭的用意。但台灣空軍增加20%起降，高度戰備；民間開始對情勢感到緊張，檢討募兵制、討論草莓兵戰力，或徵召女兵的可能性。

有民調指出，六成台灣民眾相信一旦共軍來犯，美國會派兵援台。蔡英文去年在CNN專訪時曾表示，「我們會承受第一波攻擊，但全世界其他國家可以站出來，對中國做強力表示和抗議」。行政院長蘇貞昌說，非常感謝美、日等理念相同的民主國家支持，但自己的國家自己守、自己救，要「自救而人救，自助而人助」。

近日外交部長吳釗卻向美媒說，「台灣不會依靠美國干預，台灣防禦是自己的責任，台灣會努力為未來變局做準備」。蔡政府政策急轉彎，據傳是來自美方授意，要求台北出面「控制局勢」。

外交人士透露，美台關係急速升溫，符合川普選戰布局，要利用台灣當匕首，直戳中共心臟。不料國會配合川普選舉操作，美台關係不斷升溫，和北京關係卻跌落谷底，打破台海幾十年來區域穩定局面，共機跨中線就是強硬警告。美軍MC-130J特戰運輸機沿海峽中線飛，也是以行動宣示華府的態度。

美亞太助卿史達偉上月17日在參院外交委員會作證，重申「對於台灣主權問題，美國不持立場」。而克拉奇在台灣幾乎靜默的活動，都是美方想讓台灣降溫；美方直接向台灣要求要傳達讓北京「降低誤會」訊息，才有吳釗接受美媒訪問，主動談到「在這個時間點，台灣不會尋求與美國建立全面外交關係」。這些不符合吳釗一貫態度的談話，顯然台灣沒有說不的權利。

這種沒有選擇的處境，包括蔡政府承諾進口含瘦肉精美豬肉，配合美印太戰略簽署美台基礎建設融資架構，配合川普抗中戰略重整全球供應鏈，幾乎對「老大哥」有求必應。

或許正如馬英九說的，台海中線存不存在，要看兩岸能否相互尊重，靠美國協防維持台海中線，早晚會成明日黃花。如果川普敗選，台灣和兩岸關係要怎麼走？蔡政府也該綢繆打算，以防萬一了。

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