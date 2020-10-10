世界糧食署擋饑荒 擋不住組織性醜聞

挪威諾貝爾委員會9日宣布將把2020年的諾貝爾和平獎，頒發給聯合國轄下、負責解救饑荒與糧食危機的「世界糧食計畫署」（WFP），然而授獎時機引發爭議。過去20年以來，WFP的前線工作雖然救人無數，援助前線卻不斷傳出「性暴力」問題，最近一次就爆發在3周前的烏干達。

聯合新聞網轉角國際報導，WFP是知名人道組織，卻同時以組織顢頇與反應遲鈍聞名，自90年代在西非爆發的「性交換糧醜聞」、至今仍咎責不清後，類似的醜聞狀況就一直層出不窮。

現任WFP美國籍署長畢斯利就曾在2019年的內部報告中證實，組織中「性暴力與性迫害」問題的蔓延與加劇。但類似的狀況，包括性平通報、預防政策與受害者保護，WFP的問題卻與其他大型救援機構一樣，陷入了反應遲鈍的窘境。

此外，WFP往往受限於聯合國的規定，與「在地政府」為打交道的對口夥伴；像是在北韓、海地與敘利亞，WFP的人道物資就時常必須配合「獨裁或貪腐官員」的安排。

以目前糧食危機等級最高、全球離「饑荒警報」距離最近的葉門為例，WFP送往前線的資源，就在2019年被查出有大量糧食物資被胡塞反抗軍搶走「盜賣」。但對此WFP也別無他法，只能以配給減半、甚至威脅中斷支援的方式，冒著「懲罰飢民的風險」來做出反貪腐應對機制。