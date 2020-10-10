疫情惡化缺糧！世界糧食署：今年恐2.65億人捱餓

聯合國世界糧食計畫署(WFP)獲頒本年度諾貝爾和平獎，表彰其致力消除飢餓威脅。WFP署長畢斯利今年6月曾在「外交事務」雜誌發表署名文章，強調新冠疫情猛烈衝擊全球經濟，可能引發全球飢餓危機，更恐令數百萬人陷入徹底飢餓。畢斯利呼籲國際機構和各個成員國採取果斷行動，避免危機發生。

畢斯利在文中表示，全球飢餓人口過去30年內減少25%，但至今仍有近10億人正忍受長期或極度飢餓。其中面臨長期飢餓的人數，在4年間從7.96億升至8.21億，面臨極度飢餓的人口更從8000萬急增至1.35億，增幅達70%。

畢斯利指出，新冠疫情正加劇糧食危機，預計到今年底，遭受嚴重飢餓人數很可能達到2.65億人，較去年增加近1倍。

文章分析稱，受疫情影響，短期內為處於飢餓危險的人提供食物將面臨困難，長遠而言，惡性通貨膨脹導致價格上漲或食物供應鏈崩潰，很可能導致長期危機。畢斯利表示，沒有共同目標的世界將引發諸多問題，各國應團結一致戰勝疫情，共同抵禦飢餓威脅。

世界糧食計畫署 艾森豪催生

糧食署於1961年由聯合國大會及聯合國專門機構糧農組織成立，因時任美國總統艾森豪的呼籲而誕生，初始是實驗性質的計畫，1963年開始運作，並確立人道救援組織的定位。糧食署由36個聯合國成員國組成的董事會管理，署長通常由美國官員擔任，現任署長畢斯利由美國總統川普提名，2017年4月就任。