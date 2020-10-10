吉爾吉斯首都進入緊急狀態 軍隊入駐

中亞國家吉爾吉斯因民眾不滿國會大選不公，選後爆發激烈抗議衝突。總統秦貝科夫9日宣布，首都比什凱克進入緊急狀態，他並下令軍隊在首都街頭部署。

與親俄羅斯的秦貝科夫（Sooronbai Jeenbekov）關係密切的政黨，4日在國會選舉大勝，引發反對派質疑舞弊。數千名示威者6日凌晨衝入政府與安全總部，並釋放入監服刑的前總統阿坦巴耶夫（Almazbek Atambayev）。阿坦巴耶夫今年因貪腐遭判刑11年。

吉爾吉斯中央選舉委員會已宣告選舉結果無效。秦貝科夫9日也在個人官網表示，他「準備辭職」，以終結選後混亂，並已簽署命令革除總理鮑羅諾夫（Kubatbek Boronov）及他領導的內閣。

但據中央社引述法新社報導，在吉爾吉斯政府權力真空加劇之際，兩派敵對政治人物的支持群眾今天在首都比什凱克大規模聚集，並爆發肢體衝突。

兩派人馬在市中心相遇，為了爭奪籌組政府權力大打出手，有人打破車窗，其中一派人士的安全人員還對空鳴槍，隨後兩陣營的主要領導人被護送撤離現場。

據俄羅斯新聞社（RIA）報導，阿坦巴耶夫的一名助理表示，阿坦巴耶夫今天在比什凱克差點遭暗殺，他的座車遭到槍擊，所幸這位前總統安然無恙。

路透報導，吉爾吉斯總統府9日發表聲明宣布，當地時間9日晚8時起至21日晚間8時止，比什凱克進入緊急狀態命令生效，實施措施包括宵禁與嚴格安全管制。

秦貝科夫的命令並未說明將調動多少部隊，僅指示軍隊出動軍車、設置檢查哨及防制武裝衝突。他隨後並下令新任命的參謀長平息境內動亂與維持秩序。