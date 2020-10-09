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戰火再起！卡拉巴赫山區大教堂遭轟炸

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聖救世主大教堂始建於19世紀下半葉，見證過阿塞巴將和亞美尼亞100多年來的多次沖突。如今，這座歷史性建築屋頂被炸出一個大洞，教堂的地上滿是瓦礫。亞美尼亞政府在臉書上發布照片，展示了教堂受損情況。圖／德國之聲中文網
聖救世主大教堂始建於19世紀下半葉，見證過阿塞巴將和亞美尼亞100多年來的多次沖突。如今，這座歷史性建築屋頂被炸出一個大洞，教堂的地上滿是瓦礫。亞美尼亞政府在臉書上發布照片，展示了教堂受損情況。圖／德國之聲中文網

聖救世主大教堂始建於19世紀下半葉，見證過阿塞巴將和亞美尼亞100多年來的多次沖突。如今，這座歷史性建築屋頂被炸出一個大洞，教堂的地上滿是瓦礫。亞美尼亞政府在臉書上發布照片，展示了教堂受損情況。

阿塞拜疆則稱與這起轟炸事件毫無關系。該國國防部在一項聲明中稱，阿塞巴疆軍隊不會瞄準史性、文化性、尤其是宗教性的建築。

多年爭端

亞美尼亞和阿塞拜疆之間存在多年領土爭端。9月27日，這兩個前蘇聯國家在納戈爾諾-卡拉巴赫地區再次爆發嚴重衝突。該地區主要處於亞美尼亞的控制下，但來自敘利亞和利比亞的親土耳其武裝團體也參加了戰鬥。土耳其在這場戰爭中向阿塞拜疆提供了武器和人員支持。俄羅斯雖然和亞美尼亞及阿塞拜疆都有聯繫，但被視為亞美尼亞的保護傘。儘管具體死傷人數不詳，新近爆發的衝突已造成數百人喪生，成千上萬人流離失所。兩國都指責對方應對襲擊平民和民用設施負責。

阿塞拜疆所轄，現處於獨立狀態的「納戈爾諾-卡拉巴赫共和國」的「首都」斯捷潘納克特（Stepanakert ）周四遭到多次導彈襲擊。南部和伊朗交接地區也發生新的戰鬥。

卡拉巴赫山區（Berg-Karabach）生活著14.5萬人。在30年前蘇聯解體後的一場戰爭中，阿塞拜疆失去了對該地區的控制權。那裡現在主要生活著信仰基督教的卡拉巴赫亞美尼亞人，從1994年以來處於脆弱的停火狀態。

目前，俄羅斯、美國和法國正在歐安組織明斯克小組的框架內進行調停，奧地利表示願為談判提供場所。

樂然／凝煉（德新社、法新社、路透社）

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