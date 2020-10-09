美國制裁伊朗銀行 北京將伸出援手？

中國政府表示，伊朗外長將於周五 (10月9日)至周六 (10月10日)兩日訪問中國。一天前，川普政府才把伊朗金融業幾乎全部列入黑名單。

中國外交部在一份簡短的公告中僅表示，伊朗外長扎里夫(Mohammad Javad Zarif)是應中國外長王毅之邀前往訪問。

中國一直是伊朗的堅定盟友，並且仍然是2015年伊核協議的締約國，美國已經退出該協議，同時單方面恢復對伊朗的懲罰性制裁。

美國在8日宣布制裁18家伊朗銀行。這些銀行過去躲過了美國重新實施的大部分制裁，並能繼續與外國金融機構繼續做生意。這次制裁一出，等於是切斷了伊朗銀行與國際金融體系的連繫。

歐洲國家反對美國做法，因為這也會讓他們的銀行和公司與伊朗開展業務時受到美國的懲罰。

在美國退出2015年加入的的伊朗核協議後，便不斷對伊朗施壓，制裁其石油銷售、將政府高官列入黑名單，以及在一次空襲中擊斃伊朗高級將領。

次外，中國外交部表示，印尼總統對華特使潘傑坦 (Luhut Binsar Pandjaitan)和菲律賓外長陸新 (Teodoro Locsin Jr.)將與扎裡夫同時訪問北京，但沒有說明他們是否會與王毅共同會面。

伊朗重批美國

美聯社報導，伊朗外長扎里夫對美國這些做法表示強烈憤怒，稱美國在全球危機之際這麼做是 「反人類罪」。

雖然美國財政部在聲明中表示，相關禁令不適用於向伊朗出售農產品、食品、藥品或醫療設備等交易，並表示理解人道主義物資的需求。

根據路透社，伊朗央行行長赫姆馬蒂 (Abdolnaser Hemmati)將制裁斥為政治宣傳，並淡化其實際影響。他說:「美國此舉非但沒有任何經濟效應，反而是為了美國國內的宣傳和政治目的，並顯示出美國領導人的人權和人道主義主張的虛假。」

新美國安全中心智庫專家羅森伯格(Elizabeth Rosenberg)向路透社表示，此舉也會對歐洲前往伊朗進行人道主義援助或人道主義貿易時帶來極大威脅。」

美選交鋒議題

美國民主黨總統候選人拜登在歐巴馬政府談判核協議時擔任副總統，他曾表示，如果伊朗先承諾遵守伊朗核協議，他若選上也會重新加入該協議。

自川普2018年單方面退出其歐巴馬加入的2015年伊朗核協議後，他就開始重新實施原本根據協議已放鬆的美國制裁。華盛頓和德黑蘭之間的緊張關系此後急劇上升。

鄒宗翰/楊威廉 (美聯社等、路透社)

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