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北韓建黨75周年 瘋傳金正恩將閱兵、公開超強力新飛彈
北韓10日將迎來勞動黨建黨75周年，外界預期，過去幾個月忙於處理防疫、災後重建及經濟惡化問題的北韓領導人金正恩，可能藉此舉辦大型閱兵，並公開威力強大的新開發飛彈。
美聯社報導，最近衛星影像顯示，數以千計的士兵及車輛聚集在平壤近郊某處機場，似乎是在彩排，過去閱兵也都是在此彩排。南韓國防部長徐旭7日告訴國會議員，預料北韓將在10日建黨紀念日的閱兵展示某種「戰略武器」。
而據韓聯社報導，南韓國會議員表示，不排除北韓為了要在美國大選後掌握主動權，而在閱兵式上強調武力展現。北韓過去也曾在閱兵時展示飛彈或尚未經過測試的飛彈模型，南韓媒體引述不具名情報來源報導，洲際彈道飛彈較之前被目擊在平壤鄰近設施測試的飛彈都來得大。
南韓方面工作報告指稱，北韓勞動黨建黨75周年紀念日閱兵式籌備活動已進入尾聲。
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