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像惡魔吞噬！南韓蔚山33層大樓深夜起火「燒成火柱」

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合8日電
南韓東南部城市蔚山一棟33層樓高的公寓大樓在8日深夜發生大火。（取材自推特）
南韓東南部城市蔚山一棟33層樓高的公寓大樓在8日深夜發生大火。（取材自推特）

蔚山消防隊出動直升機滅火。(歐新社)
蔚山消防隊出動直升機滅火。(歐新社)

南韓蔚山8日晚間一棟33層樓高的大樓發生大火，火勢快速蔓延將大樓燒成火柱，數百人在第一時間獲得疏散，至少80多人送醫，尚未傳出有人死亡，不少民眾都目擊此可怕景像，紛紛把影片PO上網路，讓眾人看了怵目驚心。

從網路和社群媒體上的影片上可以看出，火勢不斷向上延燒，整棟建築物形成巨型的火炬；當地媒體指出，外牆的大火在午夜過後已經撲滅，起火的詳細原因仍有待調查。

火燒大樓的影片，紛紛被目擊民眾拍下來PO上推特，可以從較遠處的影片看到，黑夜中唯獨該棟大樓，火光照亮天空，黑煙不斷隨強風蔓延，火由下往上包圍了整棟大樓，近距離的影片更是可怕，火蔓延情況就像惡魔漸漸往上吞噬一樣，而且不斷有火花散落，讓網友看了相當憂心。

由於火勢十分驚人，蔚山附近的釜山、大邱、慶北、慶南等地區也支援消防人力。蔚山消防署在記者會上表示，由於屋頂上的水塔儲水被耗盡，加上灑水噴頭因過熱而爆炸，整棟大樓難以啟動灑水系統，才讓整棟樓陷入火海。

根據南韓聯合新聞通訊社（Yonhap News Agency）報導，起火點位於大樓的中間樓層，由於事發當日蔚山的風勢強勁，促使大火快速向上竄升，所幸原本受困在頂樓的40餘人最終獲得安全撤離。

此外，韓聯合新聞通訊社還指出，建築外牆使用易燃的絕緣材質，也可能是造成火舌快速上升的原因之一，但這項說法尚未獲得證實。

近年南韓火災意外頻傳，今年4月京畿道利川市一棟物流倉庫發生火災，造成38人死亡；2018年1月，慶尚南道密陽市世宗醫院的大火，也造成37人死亡，130人受傷。

大火 南韓 建築

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