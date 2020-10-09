衛星照曝光！高加索激戰 土耳其「毒蛇」戰機部署亞塞拜然

高加索國家的亞塞拜然與亞美尼亞衝突持續超過十天，早前傳出土耳其出兵助陣亞塞拜然，但土國否認。不過，衛星圖像顯示，至少有兩架屬於土耳其空軍的F-16「毒蛇」本月稍早停在亞塞拜然的占賈國際機場。這是首度有鐵證顯示，兩國為納卡區交火後，有土耳其戰機出現亞塞拜然。

紐約時報影像調查記者崔伯，率先在推特上披露土耳其的F-16V出現在當地。星球實驗室10月3日的衛星影像顯示，有2架F-16與1架CN-235輕型運輸機停在亞塞拜然西部的占賈國際機場內，而當地距離納卡區不到約80公里。

其他的衛星圖像也顯示，從8月初起，F-16就出現在占賈國際機場。土耳其空軍7月31日公開在占賈部署F-16V，表面上是要和亞塞拜然部隊舉行雙邊演訓。

不過，亞塞拜然並未對此回應，反而指控亞美尼亞從首都葉里溫發射多枚殺傷力極大的地對地戰術飛彈，並聲稱「由於亞美尼亞使用的軍事裝備非常劣質，導致有三枚飛彈都沒有炸開，我方沒有受到什麼影響。」

網路上瘋傳亞美尼亞發射地對地戰術飛彈的影片，亞美尼亞則反駁說，「亞塞拜然所講的都是捏造的，我們不但從未發射任何地對地戰術飛彈，還被多架無人機以及大砲攻擊」。

納卡區官員指出，當地已有7.5萬人流離失所。俄羅斯總統普亭呼籲雙方停火。